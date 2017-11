Vermischtes Tännesberg

27.11.2017

Der Elternbeirat mit Vorsitzendem Gerald Kiener kam am Montag in den Kindergarten St. Martin, um Leiterin Manuela Hinkel eine Spende in Höhe von 400 Euro zu überreichen. Beim Verkauf von Punsch, Glühwein, kleinen Brotzeiten wurden nach dem Martinszug und der Feier vom Elternbeirat 460 Euro als Reinerlös erwirtschaftet. "60 Euro behalten wir uns als Rücklage für das anstehende 40-jährige Bestehen der Bildungseinrichtung im Jahr 2018 zurück. Nur durch eure tatkräftige Mithilfe ist das möglich geworden", sagte Kiener bei der Übergabe des Gelds. "Diese Spende kommt zur rechten Zeit, da wir für unsere Kinder eine neue Couch gekauft haben", dankte Hinkel dem Gremium.