Vermischtes Tännesberg

03.07.2017

61

0 03.07.201761

Seit 40 Jahren gibt es die Fanfarengruppe der Kolpingsfamilie Tännesberg. Beim Festgottesdienst sind aber nicht nur musikalische Klänge, sondern auch Reime zu hören.

(es) "Musikinstrumente verbinden Menschen, lassen Mauern einstürzen, die Menschen voneinander trennen", stellt Pfarrer Wilhelm Bauer deren Bedeutung am Samstag in der Messe heraus. "Lobe den Herren" passte so recht als Eingangslied. Anna Eckl, Lucia Spickenreither, Sophie Eckl und Patricia Schönberger, Mitglieder der Fanfarengruppe, ministrierten in den typischen Gewändern.Der Kirchenchor unter Leitung von Rudi Schneider und eine Gruppe der Fanfarenspieler wechselten sich bei der Gestaltung ab. Auch das "Ehre sei Gott in der Höhe" beim Gloria hatte die Fanfarengruppe bei vielen Festlichkeiten ausgezeichnet. In seiner Festpredigt ging Pfarrer Bauer auf die Lesung (Gotthard Winter) aus dem Buch Josua und die Bedeutung des Posaunenspiels ein, ehe er auf die Geschichte der Fanfarengruppe zu sprechen kam: "Ihr seid ein Aushängeschild für Tännesberg und die Kolpingsfamilie."Unter ihren vielen Auftritten, kirchlichen wie weltlichen, bezeichnete Bauer die Fahrten nach Rom (2008 und 2017) als Highlights. "Reißt die Mauern nieder in den Köpfen und Herzen", appellierte er an die Spieler. Als Dankeschön überreichte er Leiter Rainer Dobmeier eine Es-Kavallerie-Trompete.Dobmeier freute sich aber besonders über das Kommen von Hartmut Tanski mit seiner Frau: "Ihnen verdanken wir die Teilnahme am Trachten- und Schützenfestzug in München (vier Mal) und die Fahrt nach Rom in diesem Jahr. "Was ihr mit eurem Spielen auf die Beine stellt, ist schon toll", gratulierte der Gast aus München zum Jubiläum. Dass der Patenverein aus Pleystein mit Vorsitzendem Thomas Müllner mitfeierte, freute alle."Ohne Rainer geht nichts", wusste Claudia Lobinger, flankiert von ihren Schwestern Lydia und Angelika, bei wem sich die Fanfarengruppe für die vergangenen 20 Jahren zu bedanken hatte, einschließlich Norbert Dobmeier, der seit 30 Jahren die Geschicke an verantwortlicher Stelle leitet. KF-Vorsitzender Josef Schneider bezeichnete die Truppe als "tollen Haufen". Seine treffende Charakterisierung mit Humor und in Versform hat jeden beeindruckt. Ein Beispiel dafür: "Mit tollen Gewändern spielen sie sogar in anderen Ländern."Bürgermeister Max Völkl begann seine Rede mit einem Zitat von Wilhelm Busch. Als er in den Anfängen selber mitgespielt hatte, durften die Akteure in Schwarz-Weiß aus Tännesberg nicht hinaus. "Was wäre ohne euch der St. Jodok-Ritt", lobte er ihr Mitwirken. Er finde es schön, dass sich in dieser Gruppe Jüngere und Ältere verbinden und fügte hinzu: "Ihr habt Tännesberg und die Region bekannt gemacht."Dass die KF-Fanfarengruppe auch richtig zu feiern versteht, erlebten anschließend die vielen Gäste in der Weinlaube und bei der Partymusik mit DI Rais.