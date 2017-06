Vermischtes Tännesberg

13.06.2017

Gärten sind ein wertvoller Lebensraum für viele Tiere, wenn man die geeigneten Beerdigungen schafft. Auch für den Menschen können sie Erholungsräume sein. Jeder solle deshalb etwas vor seiner Haustür machen, weiß Gabriele Schmidt, Leiterin des Projekts "Natur.Vielfalt.Tännesberg".

(es) Arnold Kimmerl aus Pfreimd sperrte seine Gartentür auf und nahm am Montag im Sporthotel "Zur Post" in seinem mehr als einstündigen Lichtbildervortrag die vielen Hobbygartler mit. Aus 40 Jahren Erfahrung gab er in der Veranstaltung von Siedlerbund und Biodiversitätsgemeinde viele praktische Beispiele und Tipps.Er plädierte für "wilde Ecken im Garten, die nicht viel Arbeit bereiten, aber die Natur wieder zurückbringen". Vieles regeneriere sich und entwickle sich selber fort. "Einfach wachsen lassen." Nur sollte man sich vorher über den Standort informieren. Wie das im Frühjahr in seinem Garten aussieht, dafür sprachen die vielen Bilder für sich."Setzen Sie sich in einen Gartenstuhl und genießen Sie das." Als es noch keinen Salat aus Spanien gab, kam der "Girsch" als erstes Gemüse auf den Tisch. Mehrere Verwendungsmöglichkeiten gebe es auch beim Bärlauch. Das Gras bezeichnete Kimmerl weltweit als eine der wichtigsten Pflanzen. Sein Tipp für die Gartenarbeit: "Abschnittsweise mähen." Anhand von Bildern zeigte der Gartenexperte, welche Pflanzen trockene Standorte bevorzugen.Gartenfreunde gibt es auch unter den Vögeln (Rotkehlchen) und anderen Tieren (Igel). Dass der Kleiber ein kleiner Maurermeister ist, war für die meisten neu. In jedem Garten sollte ein Nisthaufen sein, sprach Kimmerl dessen große Bedeutung an. Der selbstbewusste Zaunkönig gehe gerne hinein. Blattläuse würden ebenfalls zum Garten gehören. Simmerl machte kein Hehl daraus, dass er ein Verfechter eines Mischwaldes sei. Sein Streifzug durch seinen Garten wurde mit großem Beifall aufgenommen. Er wollte damit allen auch Mut zu Wildflächen machen.Mit Bildern von Wolfgang Nicklas junior gab Schmidt einen Überblick über die Gartenberatung von 2016. Kimmerl fand es gut, dass sich auch der Kindergarten daran beteiligt habe. Nur so könnten die Buben und Mädchen erste Erfahrungen mit dem Garten machen. Dagmar Nagel vom Schlossberg erhielt als einzige anwesende Teilnehmerin eine Auszeichnung. Groß ist auch das Interesse an der Gartenberatung 2017. Josef Seegerer, Diana Völkl, Christine Kick, Evi Braun, Claudia Wittmann und Elisabeth Braun machten Termine mit dem Referenten aus.