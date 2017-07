Vermischtes Tännesberg

Am Donnerstag war der Senior gegen 19 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann, einem Pick-Up mit einem doppelachsigen Anhänger, auf der Bundesstraße 22 in Richtung Heimatort unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Großenschwand kam der Fahrer auf der abschüssigen Gefällstrecke aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Gespann und geriet auf die Gegenfahrbahn.Daraufhin riss der Anhänger von der Anhängekupplung des Zugfahrzeugs und kippte mit samt der Ladung auf die Straße. Der Pick-Up drehte sich um die eigene Achse und kam in Gegenrichtung auf der Fahrerseite zum Liegen. Glücklicherweise blieb der Unfallfahrer weitgehend unverletzt und wurde nur durch die BRK-Rettungskräfte an der Unfallstelle behandelt.Die Feuerwehr aus Großenschwand übernahm die Verkehrsregelung und lotste den Verkehr halbseitig abwechselnd an der Unfallstelle vorbei. Außerdem band sie auslaufende Betriebsstoffe und fing auslaufendes Hydrauliköl vom Hänger auf. Nach ersten Schätzungen der Polizeibeamten aus Vohenstrauß dürfte sich der Schaden auf rund 5000 Euro belaufen.