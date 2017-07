Vermischtes Tännesberg

19.07.2017

will sich fit für die Zukunft machen. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen die zuletzt durchgeführten Ortsbegehungen.

In einer zweitägigen Klausurtagung im Landhotel Aschenbrenner in Paulsdorf beschäftigten sich Marktrat und Fachleute mit Fragen einer Dorferneuerung. Mut machten die Ausführungen von Bürgermeister Manfred Hauser aus Lupburg (Kreis Neumarkt). Seine Kommune ist diesen Weg bereits gegangen. Sie wurde für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem hat der Markt den Europäischen Dorferneuerungspreis gewonnen.Die Klausurteilnehmer setzen sich mit mehreren Fragen auseinander: "Wo steht Tännesberg derzeit?", "Wohin soll sich der Ort entwickeln?" und "Was muss sich verändern?". Die Moderatorinnen Anne Wendl vom Büro "Landimpuls" und Teresa Meyer vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Tirschenreuth stellten das Vitalitätsgutachten vor. Die beiden bereiteten auch die Ergebnisse der einzelnen Ortsbegehungen auf.Prioritäten und Zeitpläne für die Vorgehensweise wurden diskutiert. Dabei setzen sich die Teilnehmer mit Themen wie ein neues Baugebiet, die Ausübung eines Bauzwangs und Sicherung der Nahversorgung, die Bedeutung der Biodiversität für Tännesberg, das Leben von Senioren in ihrem Heimatort, der jüngeren Generation und von Neubürgern auseinander.Dass sich im Ortsbild grundlegend etwas ändern müsse, darüber herrschte Konsens. So müssten Leerstände und Baulücken beseitigt, der Ortskern saniert, Straßen repariert und Wohnraum geschaffen werden. Positiv stimmten einige Ansätze von Architekt Christian Schönberger, auch dass einige Eigentümer bereits signalisiert hätten, hier einzusteigen und mitzumachen.Geschäftsleitender Beamter Marc Rupprecht informierte über die Straßenausbaubeitragssatzung und deren Anwendung. Trotz einer hohen Förderung kämen Kosten auf die Anlieger zu. Gefragt seien in den nächsten Wochen vor allem die Bürger. Jeder solle sich einbringen. Wie konkret dies sein kann, zeigte die Vorstellung von Arbeitskreisthemen, angefangen von der Ortsentwicklung, dem Miteinander, der Naturvielfalt über die Platzgestaltung bis hin zum Marketing.Wichtig sei, dass die Menschen mitgenommen werden. In einer Informationsveranstaltung im September würden deshalb der aktuelle Sachstand und die Themen der Klausur der Öffentlichkeit ausführlich vorgestellt. Zudem erfährt die Bevölkerung dabei das Prozedere des Dorferneuerungsprogramms. Bereits vor dem Startschuss sollten sich alle Tännesberger darüber Gedanken machen. Ansprechpartner sind die Verwaltung, Bürgermeister Max Völkl sowie die Markträte.