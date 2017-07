Vermischtes Tännesberg

21.07.2017

Das vergoldete Kreuz der St.-Jodok-Kirche kam am Donnerstagnachmittag auf seinen angestammten Platz zurück. 170 Blätter Gold zu etwa 3,5 Gramm Gold waren für die Vergoldung notwendig. Dafür entstehen etwas mehr als 1000 Euro, für die es bereits einen Spender gibt. Das 1,50 Meter hohe Kreuz strahlt nach der Vergoldung in neuem Glanz.

Pfarrer Wilhelm Bauer hatte in seiner Zeit in Biburg mit dem Kirchenmaler-, Vergolder- und Fassmalermeister Dietmar E. Feldmann so manche Renovierung durchgeführt. Er stellte zu dem geprüften Restaurator aus Abensberg die Kontakte her. Bekannt wurde der vor allem durch die Vergoldung der 600 Quadratmeter großen Fläche am Hundertwasserturm.Mit einer Arbeitsbühne, die bis zu 30 Metern ausfährt, der Firma Süß aus Nabburg brachte Juniorchef Markus das noch eingepackte Kreuz in luftige Höhen. Juniorchef Anton Hermann aus Tännesberg machte das "Goldstück" fest, damit es sich nicht drehen kann. Bei der Gelegenheit lobte Pfarrer Bauer die hervorragende Arbeit der Zimmerer für die Dacheindeckung mit Naturschiefer.Nach dem St.-Jodok-Ritt wird die Außensanierung der Wallfahrtskirche vorangetrieben, das Gerüst zurückgebaut, Sakristei und Vorbau mit Naturschiefer eingedeckt. Von der Firma Peter Witte werden die Außenwände gewaschen, von Baumeister Hösl aus Pfreimd die Sockelputzarbeiten ausgeführt und wird nach zirka vier Wochen Trocknung mit den Malerarbeiten begonnen. Ziel der Fertigstellung ist nach Aussage von Architekt Hubert Liebl Mitte September. In einer Besprechung mit Raimund Karl vom Landesamt für Denkmalpflege, Künstlern und Diözesanarchitekt Hiller wird dann das weitere Vorgehen der Innensanierung besprochen.