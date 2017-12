Vermischtes Tännesberg

27.12.2017

Beim Krippenspiel an Heiligabend in der Pfarrkirche entführten die Kinder die vielen Besucher in die Zeit der Geburt Christi. Josef (Louis Kraus) und Maria (Anna-Lena Zitzmann), die ein Kind erwartete, machten sich auf nach Bethlehem. In einem Stall wurde Jesus geboren. Durch einen Engel erfuhren Hirten auf dem Feld als erste davon. Sofort machten sie sich auf den Weg. Christine Götz, Tanja Zitzmann und Anja Demleitner hatten das Stück mit den Kleinen einstudiert. Christine Götz (Gitarre), Lisa Zitzmann (Akkordeon) und Evi Demleitner (Keyboard) begleiteten es. Bild: es