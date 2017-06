Vermischtes Tännesberg

22.06.2017

Von Leerständen, Schließungen von Geschäften und einem Bevölkerungsrückgang in den Ortskernen können die meisten Kommunen ein Klagelied anstimmen. In der Dorferneuerung sieht die Marktgemeinde Tännesberg eine Chance.

(es) Der Gemeinderat mit Bürgermeister Max Völkl macht sich in diesen Tagen durch Ortsbegehungen mit Fachleuten für die Erarbeitung von Konzepten ein Bild davon. Am Dienstag waren der obere und untere Markt sowie die beiden Ortseingänge an der Reihe. "Wie kann in den Markt wieder Leben gebracht werden?", war die beherrschende Frage. Diskutiert wurde, wie man die Geschwindigkeiten in den Griff bekommen könne und wieder mehr Leute im Ortskern wohnen könnten. Den Vorschlag für eine Seniorenunterkunft unterstützte Seniorenbeauftragter Erich Spickenreither.Ein zentrales Thema war die Sicherung der Nahversorgung. Können sich Geschäfte erweitern und damit Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Geschäften schaffen? Gibt es genügend Parkplätze? Ist eine Sitzgastronomie gewünscht? "Ihr müsst uns sagen, was ihr wollt. Wir übernehmen die planerische Begleitung und eine vernünftige Gestaltung", forderte Teresa Meyer vom Amt für ländliche Entwicklung die Runde auf.Am oberen Markt wurden die Bäume, das Pflaster, Vorgaben der letzten Marktplatzsanierung, und eine rückwärtige Erschließung angesprochen. Architekt Christian Schönberger erklärte den Unterschied zwischen einem Ensemble- und Denkmalschutz, weil das bei den Fördergeldern eine Rolle spiele. Alles sollte vorher immer genau durchgerechnet werden. Er befürwortete zudem, historische Werte zu schätzen. Ganz ohne einen Eigenanteil werde es aber für die Anlieger nicht gehen. Für Schönberger müssten Biodiversität (ein Pfund für Tännesberg) und Dorferneuerung verbunden werden.An den beiden Ortseingängen sei mehr Grün erwünscht. In der Großenschwander Straße sollten die beiden Häuser zum Marktplatz erhalten bleiben, könnten allerdings einer anderen Nutzung zugeführt werden. Für die Biodiversitätsgemeinde Tännesberg sind die Scheunen, früher in Holzkonstruktion und ein Lagerplatz für Getreide, kein Ruhmesblatt. Hier werde auch zu schnell gefahren.Der Fragen- und Aufgabenkatalog, den der Gemeinderat mit den Planern in seiner Klausurtagung am 13. und 14. Juli abzuarbeiten hat, ist enorm groß. Erste Baumaßnahmen beginnen nicht vor 2020.