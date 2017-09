Vermischtes Tännesberg

08.09.2017

08.09.2017

Die Verbraucher setzen beim Einkauf immer mehr auf Produkte aus der Region. Der Regionalmarkt in Tännesberg am Sonntag, 10. September, ist dabei eine gute Gelegenheit.

Die Besucher können sich über die Vielfalt von heimischen Erzeugnissen ein Bild machen. Dieser Markt erfreut sich steigender Beliebtheit. Die Folge ist, dass für die Fieranten immer mehr Platz gebraucht wird. Heuer kommen zu den Verkaufsständen an der Raiffeisenstraße auch die rings um die Pfarrkirche dazu. Veranstalter des 12. Regionalmarkts sind "Natur.Vielfalt.Tännesberg", die Landfrauen Tännesberg und der Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald.Begrüßung und Eröffnung am Marktplatz ist um 10.30 Uhr durch Landrat Andreas Meier, Bürgermeister Max Völkl und Kreisbäuerin Josefine Kick. Das Wirtshaus Lederer und die Gastronomie Tännesberg ist zu Mittag auf den Ansturm von Gästen vorbereitet, die auf der Speisekarte eine große Auswahl haben, selbstverständlich auch Rotviehbraten und andere bayerische Schmankerln. Zum Kaffee am Nachmittag sind die leckeren Schmierkuchen der Landfrauen zu empfehlen.Bei den zwei Exkursionen um 14 Uhr, Treffpunkt gegenüber dem Eingang zur Ledererscheune, müssen sich die Teilnehmer zwischen einer Kräuterführung am Ortsrand von Tännesberg mit der zertifizierten Kräuterführerin Ulrike Gschwendtner oder einer Führung auf den Schlossberg mit Biologin Gabriele Schmidt entscheiden. Die Kinder dürfen sich auf Ponyreiten, Stoffdruck und um 14.30 Uhr auf ein Kasperltheater des Tännesberger Kindergartens freuen.