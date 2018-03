Vermischtes Tännesberg

Wolfgang Nicklas kann aus dem Vollen schöpfen. Im Vorstandsteam der Siedlergemeinschaft ziehen junge und ältere Mitglieder an einem Strang. Das soll auch so bleiben.

Ehrungen Folgende Mitglieder der Siedlergemeinschaft Tännesberg wurden geehrt: 10 Jahre: Josef Kirchberger, Altbürgermeister Werner Braun, Linda Dobmeier, Regina Wurm. 20 Jahre: Matthias Grundler, Alfred Rösler, Karl Winkler. 30 Jahre: Erika Schneeberger. (es)

Die Siedlergemeinschaft Tännesberg gibt es seit 1986. Sie ist aktiv wie in den Gründerjahren und hat sich seitdem in das Vereinsleben der Kommune eingebracht. Viele langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt.Vorsitzender Nicklas ist stolz auf seine Mannschaft. Als Mitglied im Bezirksausschuss kennt er die Probleme vieler Vereine, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. "Unsere Vorstandschaft setzt sich aus jungen und erfahrenen Mitgliedern zusammen." Er wünschte sich, dass das noch viele Jahre so bleibe. Bezirksvorsitzender Christian Bennoist konnte krankheitsbedingt am Samstag an der Jahreshauptversammlung im Hotel Wurzer nicht teilnehmen.Es wäre schön, wenn sich die Siedler am 29. September beim Schöpfungstag engagieren würden, meinte Pfarrer Wilhelm Bauer. "Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst", verriet er. Als Mitglied des Vereins Wohneigentum könne jeder auf sein Haus stolz sein, das beim Bau oft den ganzen Einsatz erfordert habe. In einem Vorgespräch am heutigen Dienstag um 9.30 Uhr im Sporthotel "Zur Post" gehe es mit einem Vertreter der Diözese um die Vorbereitung des Schöpfungstags. "Mit verschiedenen Veranstaltungen hat der Verein das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde bereichert", dankte zweiter Bürgermeister Hans-Peter Klünner.Außerdem blickte Nicklas auf das Vereinsjahr 2017 zurück. Wenn künftig keine Straßenausbaubeiträge mehr gezahlt werden müssten, gehe eine Forderung der Siedler in Erfüllung. Die Gartenberatung mit dem Experten Arnold Kimmerl aus Pfreimd sei bisher gut angenommen worden. Dies beweise auch die aktuelle Nachfrage, die aber noch nicht gesichert sei. Der Verein ist stolz auf seine Homepage, die Thomas Eckl zuverlässig pflegt. Verlassen konnte sich die Gemeinschaft auch auf Kassiererin Martina Kneidl. Durch den Gewinn beim St.-Jodok-Ritt wurden Mehreinnahmen erzielt. Finanzielle Sorgen kennt der Siedlerbund nicht.Veranstaltungen mit Brauchtumspflege finden sich auch im Jahresprogramm 2018 wieder. Interessant dürfte ein Vortrag des Schwandorfer Altlandrats Hans Schuierer werden, der am 13. April um 19 Uhr beim "Binnerschreiner" über die WAA sprechen wird. Der frühere SPD-Vorsitzende Richard Krichenbauer legte für eine nachträgliche Protokollierung Wert darauf, dass er die Gründung der Siedlergemeinschaft bereits ein Jahr vorher vorangetrieben habe.