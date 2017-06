Vermischtes Teublitz

09.06.2017

09.06.2017

Nanu, das ist aber wirklich kein Spielplatz für scheue Waldtiere! Auch kein Fahrer wünscht sich im morgendlichen Berufsverkehr auf der Autobahn derlei gefährliche Begegnungen. Am Freitag ging Gott sei Dank alles gut. Die Schwandorfer Autobahnpolizei (APS) musste wegen des Ausflugs dreier Rehe nicht zu einem Unfall ausrücken, sondern wurde ihrem Ruf als Freund und Helfer zusammen mit der Autobahnmeisterei Schwandorf gerecht.

Am Freitagmorgen verirrten sich bei der Anschlussstelle Teublitz der A 93 in Fahrtrichtung Hof vermutlich drei Rehe auf die Schnellstraße, wie die APS auf Anfrage von Oberpfalz-Medien mitteilte. Die Tiere gelangten aus einem angrenzenden Waldstück genau wie die Autos und die Lastwagen über die Zu- und Abfahrten auf die Fernstraße, denn dort gibt es keinen Wildschutzzaun, der sie davon abhält.Das dritte Reh war schon wieder weg als die Ordnungshüter eintrafen. Eine Geiß entwischte ebenfalls noch schnell bevor die Polizisten den Strafzettelblock zwecks gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zücken konnten, aber ein Bediensteter der Autobahnmeisterei entdeckte ein verängstigtes Rehkitz.Er fing das Bambi mit den großen braunen Augen mit einem Netz ein, nahm es in den Arm und trug es von der Straße. Am Waldrand legte er es ab. Die Mutter blieb verschwunden, weshalb die Beamten auch ein Tor im Wildschutzzaun öffneten. Die geflohene Geiß sollte so zu ihrem verlorenen Kind finden. "Wir hoffen, dass es wieder zu einer glücklichen Familienzusammenführung gekommen ist", sagt der Leiter der APS, Johann Beer.Im Bereich Teublitz kommt es laut Polizei öfters vor, dass Rehe auf die Autobahn geraten. Bisher gingen solche Ausflüge glimpflich für alle Beteiligten aus.