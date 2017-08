Wasserbescheide in vier Raten

Politik Teunz

11.08.2017

Die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen Kührieder Gruppe und Wildstein bildete den Schwerpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Satzungsänderung muss allerdings noch warten.

Zum Punkt "Erlass einer Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentlichen Wasserversorgungseinrichtungen der Gemeinde Teunz" hatten die Gemeinderäte vorab schon umfangreiche Unterlagen erhalten. Doch wegen einer neuen rechtlichen Änderung musste dieser Punkt zurückgestellt werden.Die Beitragskalkulationen für beide Anlagen wurden einstimmig gebilligt. Für die Berechnung der Vorauszahlungen für die Wasserversorgungsanlage Kührieder Gruppe wurden pro Quadratmeter Grundstücksfläche 1,22 Euro (inklusive Umsatzsteuer) und für den Quadratmeter Geschossfläche 10,51 Euro festgelegt.Für Wildstein fallen für jeden Quadratmeter Grundstücksfläche 1,36 Euro, für die Geschossfläche 10,23 Euro pro Quadratmeter an, die Umsatzsteuer ist dabei inklusive. Die Beitragssatzungen für beide Anlagen wurden einstimmig angenommen. Als Termine für die Bescheiderstellung und die Höhe der Vorauszahlungen wurden festgelegt: Herbst 2017 (20 Prozent), Frühjahr 2018 (20 Prozent), Herbst 2018 (20 Prozent) und Frühjahr 2019 (20 Prozent).Die Endabrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme und endgültiger Berechenbarkeit des Verbesserunsgsbeitrages. Bürgermeister Norbert Eckl gab noch Beschlüsse von nicht öffentlichen Gemeinderatsbeschlüssen bekannt. Im Zug der Beschaffung eines HLF 20 für die Teunzer Feuerwehr wurde das Los1 (Fahrgestell) an die Firma MAN aus Regensburg vergeben (Angebotssumme: 85 680 Euro).Das Los 2 (feuerwehrtechnischer Aufbau) ging an die Firma Rosenbauer, Luckenwalde (Angebotssumme: 220 367 Euro) und das Los 3 (feuerwehrtechnische Beladung) an die Firma Ludwig, Bindlach (Angebotssumme: 56 700 Euro).Die Jahresrechnung 2015 wurde festgestellt. Bürgermeister Norbert Eckl und seinem Stellvertreter Robert Hechtl wurde die Entlastung erteilt. Der Auftrag für den Neubau des Hochbehälters Kühried (Baumeisterarbeiten, einschließlich technischer Ausrüstung, Außenanlagen) wird an die Firma Baumer, Oberviechtach, mit der Angebotssumme von 545 327 Euro vergeben. Abschließend lud der Bürgermeister zur "Musi im Stodl" der Blaskapelle nach Fuchsberg am 16. September ein. Vom 18. bis 21. August wird voraussichtlich eine Abordnung der Kommune zur Partnergemeinde zum Nationalfeiertag nach Ungarn fahren.