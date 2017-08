Sport Teunz

Der Gedanke "Dabeisein ist alles" stand wieder im Vordergrund der Teunzer Gemeinde-Olympiade. Viele hatten ihre Freude daran, und schon der Vormittag startete mit einem besonderen Zelebranten des Gottesdienstes.

14 Teams am Start

Freude über Sieg

Gut besucht war am Mariä-Himmelfahrtstag schon der Vormittagsgottesdienst. Vielleicht auch deshalb, weil der gebürtige Teunzer, Pfarrer Michael Saller, diesen zelebrierte. Saller hatte in seiner Jugend bei der Spielvereinigung Teunz, die Veranstalter der Gemeinde-Olympiade war, Fußball gespielt. Vorsitzender Stephan Gäbl gratulierte seinem Schulkameraden zum 15-jährigen Priesterjubiläum und stellte fest, dass so ein sportliches Fest nicht schöner als mit einem Gottesdienst begonnen werden könne.Noch am Vormittag bestritt die A-Jugend des FC OVI-Teunz ein Pokalspiel gegen die favorisierte Jugend der JFG Hammersee, dass sie nach einem 3:3 Endstand mit 7:6 Toren beim Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte. Da an der Gemeinde-Olympiade alle Generationen ihren Spaß haben sollten, wurde den Kindern ein toller Spielenachmittag geboten. Sie konnten beim Büchsenwerfen-Zielwurf und bei Reaktionsspielen tolle Preise gewinnen.Auch am Nachmittag bildete das Elfmeterschießen den Mittelpunkt des Geschehens, an dem sich immerhin 14 Mannschaften beteiligten. Dass dabei der Spaß im Vordergrund stand, sagten schon die Mannschaftsnamen aus, wie die Pimmelhasen, Bauwagen Gutenfürst, Cool and the Gang oder Teunzer Hiasl.Gewonnen hat dieses Turnier, bei dem zwei resolute Schiedsrichterinnen die Mannsbilder zur rechten Zeit zurückpfiffen, das Team "D'Chefin" vor den Pocahontas, den Bärenfängern und den Oberpfälzer Rautenjungs.Nach der Siegerehrung dankte Stephan Gäbl allen Sponsoren und Helfern, welche die Veranstaltung erst möglich gemacht haben.