Sport Teunz

23.01.2018

23.01.2018

Die SpVgg feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und blickt mit verschiedenen Veranstaltungen auf die Höhepunkte der Vereinsgeschichte zurück. Der Jubiläumssportlerball steigt am Freitag, 2. Februar, in der Turnhalle der Volksschule Teunz. Nach den Anfängen des Balls im Gasthaus Schießl wurde die Veranstaltung Mitte der 90er Jahre erstmals in der Schulturnhalle in Teunz abgehalten.

In den Anfangsjahren brauchte die Veranstaltung einige Zeit, um auf Touren zu kommen, doch danach stiegen die Besucherzahlen stetig an. Besonders gespannt waren die Besucher schon immer, welche Überraschung das Team der Fußballer als Einlage bereit hatte. Der Ideenreichtum war unbegrenzt; so wurden auf der Bühne Operationen vorgenommen, Expeditionen ins Tierreich nachgestellt, Junggesellen versteigert und Modeschauen abgehalten. Höhepunkte waren immer die Show- und Tanzeinlagen, bei denen Fußballer öfter mal das Trikot mit leichter Frauenbekleidung tauschten.Hauptorganisator war meist Gerhard Haberl, der mit unterschiedlichsten Kostümen als Moderator schlagfertig und witzig durchs Programm führte. Unvergessen bleibt auch ein Stromausfall durch ein falsch angeschlossenes Kabel, welches die Musikanlage für einige Stunden lahmlegte. Die fast zweistündige Wartezeit wurde damals durch Hermann Zeitler überbrückt, der als Heino verkleidet den Saal zum Beben brachte. Durch die Änderung der Brandschutzvorschriften war eine kostendeckende Durchführung mit der bereits verpflichteten Musikkapelle nicht mehr möglich, weshalb man im Jahre 2012 kurzfristig nach Oberviechtach ausweichen musste.Gerne erinnert man sich in Teunz auch noch an die tolle Zusammenarbeit mit der Vereinsgemeinschaft Pertolzhofen zurück, welche in den Jahren 2013 bis 2015 den Vereinsstodl für das Gastspiel des Teunzer Sportlerballs zur Verfügung stellte. Ebenfalls bürokratische Hürden verhinderten die weitere Nutzung in Pertolzhofen, sodass man sich dazu entschloss, den Sportlerball in den letzten beiden Jahren unter dem Dach des FC OVI-Teunz in der Mehrzweckhalle in Oberviechtach zu veranstalten. Als bei der Planung des Vereinsjubiläums die Idee aufkam, die Kultveranstaltung an alter Stätte wieder aufleben zu lassen, war der Tenor ausschließlich positiv. Alfons Margraf, langjähriger Bandleader von "Noisy Crack", war ebenfalls von der Idee begeistert und stellte kurzerhand die "Noisy-Crack-Revival-Band" zusammen, welche für die musikalische Umrahmung sorgen wird. Gerhard Haberl wird noch einmal als Moderator auftreten und mit einer 25-Mann starken Gruppe der Fußballer des FC OVI-Teunz in zwei Showblöcken an die Höhepunkte der Sportlerballgeschichte erinnern. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.