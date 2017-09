Vermischtes Teunz

Teunz/Fuchsberg. Vom Strampler bis zum Kinderwagen und vom Schaukelpferd bis zu Schlittschuhen reichte die Angebotspalette, welche die Frauen der Feuerwehr Fuchsberg im Feststodl aufgebaut hatten. Der sogenannte "Baby-Basar", der zum zweiten Mal organisiert wurde, zog viele Kunden an.

Während Schwangere bereits vor der offiziellen Eröffnung in Ruhe stöbern konnten, wurde der Ansturm vor dem Stodl immer größer. Nach dem Einlass suchten Mamas, Papas und Omas Stiefeln, Mützen und Schneeanzüge für die Kleinsten, sowie warme Winterjacken, die es sehr gut erhalten für wenig Geld gab. Spiele, Bücher, Roller, Rucksäcke und alle möglichen Spielsachen ergänzten das Angebot von 80 Anbietern, die je 40 Teile abgeben konnten. Wer vom Stöbern genug hatte, der konnte sich in einer Ecke des Stodls bei Kaffee und Kuchen entspannen. Der Erlös kommt in die Vereinskasse der Feuerwehr Fuchsberg.