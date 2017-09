Vermischtes Teunz

19.09.2017

30

0 19.09.201730

Premiere gelungen. Schon beim ersten Musikstück der Blaskapelle Teunz klatschte das Publikum begeistert mit. Der Abend entwickelte sich als "Böhmischer Traum" - eine gute Voraussetzung für eine Neuauflage der "Muse im Stodl".

-Fuchsberg. Schon die Reservierung von 25 Tischen ließ erahnen, dass die von der Blaskapelle Teunz erstmals präsentierte "Muse im Stodl" ein Erfolg werden wird. "Ein hervorragendes Fest. Da hat wirklich alles gepasst", lobte Bürgermeister Norbert Eckl und andere meinten: "So was hat es in der Gemeinde noch nicht gegeben." Vorsitzende Inge Sippl begrüßte Vereinsabordnungen auch von außerhalb und überreichte den mitwirkenden Gruppen ein "Muse-Kissen". Dank galt ihrem Stellvertreter Tobias Schmid, bei dem alle Fäden zusammenliefen.Im mit vielen alten Gerätschaften liebevoll dekorierten Fuchsberger Stodl spielten die fünf Musikformationen - darunter drei Jubiläumskapellen - abwechselnd auf. Volkstänzer freuten sich über Zwiefache und alle Gäste über launige Witze. Den Anfang machte die Blaskapelle Teunz unter der Leitung von Diplom-Musiker Stefan Karl mit bayerisch-böhmischer Blasmusik. Der Klangkörper überraschte mit dem neuen Gesangsduo "Stefan und Selina", beliebten Melodien von Ernst Mosch und auch mit dem Stück "Meine Oberpfalz" aus der Feder von Stefan Karl. Die Teunzer Musiker freuten sich über "Bravo-Rufe" und wechselten nach dem ersten Teil von der Tracht in die neuen Vereins-T-Shirts. Schließlich musste man als Gastgeber auch für die Bewirtung sorgen.Weiter ging es auf der Bühne mit dem Trio "Die Z's". Reinhard Zilk (Bass) und Tochter Marina (Gitarre) aus Schönsee wurden von Philipp Bauriedl aus Eslarn an der Steirischen unterstützt und spielten "ziachad - zupfat - zünftig" auf. Die drei spielfreudigen Musiker trumpften mit der "Munti Polka" oder dem "Fuhrmannsmarsch" auf und erfüllten auch Wünsche. Seit 20 Jahren treten die "3 Pirkenseer Dorfheiligen" (Jörg Sperl, Matthias Brunner und Martin Hummel) gemeinsam auf. Lässig - und trotzdem mit höchster Präzision - brachten sie überlieferte und "selbst gestrickte" Stücke wie "Drei traurige Boum" oder "Egoist" zu Gehör und überraschten als Indianer, Mafiosi und Witzeerzähler."Griass de God, du alte Hüttn" ist ein Lied, welches bei den "Blechernen Sait'n" aus Schnaittenbach einfach dazugehört. Ingrid und Franz Gericke (Zither und Tuba) feiern heuer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und erfreuten die Gäste im Fuchsberger Stodl mit ihren von Fernsehauftritten bekannten Stücken.Den Abschluss der ersten Runde machte die "Zoigl Blosn" unter der Leitung von Stefan Karl, der zusammen mit Markus Raab, Alfons Grötsch, Andreas Bauriedl und Florian Forster handgemachte böhmisch-mährische Blasmusik auspackte. Tubist Florian Forster erhielt einen Sonderapplaus für seine "Islinger Witze". Übrigens: Die Zoigl Blosn" gibt es seit fünf Jahren. Die Jubiläums-Sitzweil findet am 21. Oktober in der Alten Schulturnhalle Eslarn statt."In München wären sie heute beim Oktoberfestauftakt froh um das gute Bier, das ihr in Fuchsberg habt", lobten die "Dorfheiligen". Die Gäste wurden mit Schmankerln aus der Küche und in der Stodl-Bar verwöhnt und konnten - bereits als Weihnachtsgeschenk - die CD "1000 Takte Blasmusik" erwerben.___Weitere Bilder im Internet: