Teunz

14.12.2017

14.12.2017

Von Nachwuchssorgen ist die Feuerwehr Teunz weit entfernt: 20 Neuaufnahmen sorgen dafür, dass die Zahl der Mitglieder die 300 übertrifft. Viel Personal wird aber auch gebraucht, wenn der Verein gerade in der Vorweihnachtszeit stark gefordert ist.

Erfolgreiches Vereinsjahr

Beeindruckende Arbeit

Einsätze für Ersthelfer bringen besondere Belastungen mit sich, aber durch sie konnten auch schon Leben gerettet werden. Kommandant Andreas Brandstätter über die neue First-Responder-Einheit

Ausblick In seinem Ausblick auf 2018 stellte Feuerwehr-Vorsitzender Adolf Hammer einige Höhepunkte heraus. Anfang Mai wird sich die Feuerwehr Teunz bei einem Wochenendausflug an der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Zell am See beteiligen. Da auch die Bürgermusik Zell am See zeitgleich feiert, hält das Fest einige musikalische Leckerbissen bereit. Auf Hochtouren laufen auch bereits die Planungen für die Fahrzeugsegnung mit einer Feier vom 14. bis 16. September 2018. Der Freitag ist für die Jugend reserviert und wird von der Band "Froschhaxn Express" stimmungsvoll gestaltet. Am Samstag wird die Segnung stattfinden, im Anschluss soll beim Tag der Betriebe und Vereine die Waidhauser Blasmusik aufspielen. Das Programm für Sonntag ist allerdings noch offen. (tkr)

Auf eine erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen der bei der Feuerwehr und gut besuchte Veranstaltungen machte Vorsitzender Adolf Hammer in seinem Rückblick aufmerksam. Lob und Anerkennung gab es von Bürgermeister Norbert Eckl und Kreisbrandrat Robert Heinfling. Dies wurde auch in den Ehrungen für die langjährigen Vorstandsmitglieder Johann Uschold und Reinhard Neuber spürbar. Im Ausblick auf 2018 zeichneten sich tolle Veranstaltungen ab, allen voran die Fahrzeugweihe.Bevor Hammer bei der Jahreshauptversammlung einen Blick auf die aktuellen Zahlen warf, erinnerte er an die verstorbenen Mitglieder Albert und Karl Uschold. Durch 20 Neuaufnahmen ist es der Feuerwehr zum ersten Mal gelungen die Marke "300 Mitglieder" zu knacken.Der Vorsitzende zeigte auf, wie vielfältig die Feuerwehr das Gemeindeleben mitgestaltet; angefangen vom Advent im Stodl über das Gartenfest an Fronleichnam, das Johannisfeuer, den Stammtisch und die Nikolausaktion bis hin zu verschiedenen Festbesuchen. Besonders hob Hammer das Johannisfeuer hervor, das heuer den Rahmen bot, um das 40-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr zu feiern. Aufgrund der großen Trockenheit konnte das Feuer zwar nicht abgebrannt werden, aber die Gäste genossen den lauen Sommerabend trotzdem.Auch den großen Erfolg der Nikolausaktion rückte Hammer ins Licht. Mit insgesamt 56 Nikolaus-Einsätzen waren 9 Besuche mehr angemeldet worden. Um die vielen Termine an zwei Tagen bewältigen zu können, waren 7 Teams mit jeweils 4 Personen nötig. Ein kleiner Wehmutstropfen, so Hammer, war der Vereinsausflug nach Kroatien, der aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen abgesagt werden musste. Kassier Erwin Biersl konnte über viele Spenden und ein insgesamt sehr erfolgreiches Jahr und beruhigende Kassenbestände berichten.Jugendwart Klaus Pflug blickte vor allem auf die Wettbewerbe im vergangenen Jahr, die absolvierten Ausbildungen und auf das Zeltlager zurück. Er dankte in diesem Zusammenhang dem Verein, der sich mit einem Zuschuss beteiligt hatte, und allen Aktiven, die als Organisatoren und Betreuer das Zeltlager unterstützten. In Form eines kleinen Films gewährte er einen kurzen Einblick in die Tage in Zell am See.Kommandant Andreas Brandstätter berichtet von 55 Einsätzen, darunter 25 Alarmierungen des First-Responders. Neben einigen Bränden standen verschiedene technische Hilfeleistungen und Verkehrsregelungen auf dem Alarmplan. Ein besonderes Augenmerk legte er auf die Einsätze der Ersthelfer: Sie würden besondere Belastungen mit sich bringen, aber auch Leben konnten schon gerettet werden. Neben den Einsätzen gab es intensive Übungen im technischen Bereich und in Erster Hilfe, so dass die aktiven Mitglieder sehr viel Freizeit in die ehrenamtliche Tätigkeit einbringen konnten.Interessiert verfolgte die Versammlung auch den Bericht über die Neubeschaffung des Fahrzeugs Typ HLF 20 sowie die Ausführungen zu dem neuen Löschsystem "Fognail". Brandstätter dankte seiner aktiven Mannschaft, den Verantwortlichen im Verein sowie den Funktionären für die hervorragende Zusammenarbeit. Bürgermeister Norbert Eckl lobte die Funktionäre und Aktiven für ihr großes Engagement. Er freute sich, dass alle Einsätze so reibungslos und perfekt absolviert werden konnten. Aus Sicht der Gemeinde blickte er auf drei wegweisende Entscheidungen zurück. Neben der Anschaffung des Fahrzeugs standen die Einrichtung der First-Responder-Einheit sowie der Ankauf des Nachbargrundstücks zum Feuerwehrhaus auf der Tagesordnung. Die Wehr wurde dabei auch vom Gemeinderat unterstützt.Für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand wurden Reinhard Neuber und Johann Uschold mit der neu gestalteten Ehrenurkunde der Feuerwehr Teunz ausgezeichnet. Kreisbrandrat Robert Heinfling verlieh als Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Schwandorf zusammen mit Kreisbrandinspektor Richard Fleck die Ehrennadel in Silber an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder. In seiner Ansprache würdigte er die beeindruckende Arbeit und unterstrich die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde als Faktor für den Erfolg.