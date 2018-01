Vermischtes Teunz

17.01.2018

20

50 Einsätze bedeuten, dass die Feuerwehr Teunz fast jede Woche ausrückt. Die 54 Aktiven leisten Hilfe in vielen Notfällen - vom Wohnungsbrand bis zum Unfall oder Herzstillstand. Ab Ende Mai soll das noch professioneller gehen: Das neue Allroundfahrzeug HLF 20 weckt viele Erwartungen.

Neues Fahrzeug

Beförderungen

Kommandant Andreas Brandstätter eröffnete die Dienstversammlung mit Zahlen: Insgesamt leisten 54 Aktive ihren Dienst bei der Feuerwehr Teunz, darunter 11 Gruppenführer, 32 Atemschutzgeräteträger, 22 Maschinisten und 5 Fachausbilder auf Landkreisebene. Hinzu kommen noch 29 Anwärter der Jugendgruppe. Trotz der 50 Einsätze bezeichnete er 2017 "feuerwehrtechnisch" als ein "ganz normales Jahr", da die 28 First-Responder-Einsätze die Steigerung verursachten. Beim Rückblick auf viele Übungen und Ausbildungsstunden hob der Kommandant ein besonderes Angebot hervor. Zusammen mit Pfarrer Herbert Rösl konnte eine tolle Fortbildung zum Thema "Stressbewältigung nach belastenden Einsätzen" angeboten werden.In punkto Ausbildung forderte Brandstätter seine Kameraden auf, am Ball zu bleiben. "2018 wird die Ausrüstung mit dem neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 auf ein professionelles Niveau gehoben", freute sich der Kommandant. Der aufgestellte Zeitplan für die Neubeschaffung kann eingehalten werden, denn die Planungen für den Aufbau sind abgeschlossen. Ende Januar wird das Fahrzeug bei MAN gefertigt, zur Firma Rosenbauer überführt und der Aufbau montiert. Ende Mai ist dann mit der Auslieferung zu rechnen. Brandstätter appellierte an seine Mannschaft, sich intensiv und schnell mit dem neuen Fahrzeug vertraut zu machen. Seinen Bericht schloss der Kommandant mit einem Dank an Bürgermeister Norbert Eckl, der Landkreisführung für die gute Zusammenarbeit und den Feuerwehrverein für die finanzielle Unterstützung und natürlich seiner Mannschaft für das herausragende Engagement.Jugendwart Klaus Pflug berichtete über ein intensives Jahr mit überdurchschnittlich vielen Übungen für die Wettbewerbe. Belohnt wurde das mit zwei Mannschaften im Bezirksentscheid, der mit einem 4. und einem 23. Platz zufriedenstellend gemeistert wurde. An 62 Tagen wurden 145 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung abgeleistet, daneben standen 273 Stunden Freizeitgestaltung und Sport auf dem Programm. Neben verschiedenen Festen war das Zeltlager der Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Jugendgruppe Teunz. Der Leiter Atemschutz, Bernhard Neuber, gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Der Leiter des First-Responder-Teams, Tobias Eckert, analysierte kurz die Einsätze seit dem Startdatum 30. April 2017. Ein großer Teil der Einsätze sind internistische Einsätze aber auch 6 chirurgische Notfälle, 1 Unfall, 2 Reanimationen und 2 Notfälle mit Kindern waren darunter. Sein Dank galt den 23 ausgebildeten Ersthelfern.Bürgermeister Norbert Eckl würdigte in seinem Grußwort das großes Engagement aller Anwesenden. Im Zusammenhang mit der Beschaffung des neuen Fahrzeugs lobte er das Projektmanagement der Feuerwehr Teunz und die akribische Vorbereitung durch die Projektgruppen. Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Aktivitäten der Wehr und betonte dass diese Leistungen nicht ohne eine gute Führung, allen voran Kommandant Andreas Brandstätter, möglich wären.Vor der Brotzeit standen noch Beförderungen an. Zum Feuerwehrmann: Lukas Neuber, Johannes Bauer, Stefan Legl. Zum Oberfeuerwehmann: Bernhard Uschold, Florian Pfistermeister und Bayerl Christian. Zum Löschmeister und Gruppenführer wurde Klaus Pflug bestellt.