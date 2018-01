Vermischtes Teunz

16.01.2018

Egal ob weltliche oder kirchliche Aktivitäten: Beim Frauenbund Teunz ist meistens "die Hütte" oder der Bus voll. Da ist es zu verschmerzen, dass bei der Jahreshauptversammlung keine Neumitglieder begrüßt werden können. Vor dem Jubiläumsjahr 2019 wird die Werbung aber intensiviert.

Innere Tiefe

Künftig alle vier Jahre

Programm 2018 Für 2018 hat das Vorstandsteam ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, welches viele Interessen berücksichtigt. Einige Termine stehen noch nicht genau fest. Bunter Faschingsabend in Wildstein (27. Januar); Küchel-Backkurs mit Maria Münz in der Schulküche (31. Januar; bereits ausgebucht); Weltgebetstag der Frauen (2. März); Solibrot-Aktion in Kooperation mit der Bäckerei Brandstätter (19. Februar bis 31. März); Basteln (12. März) für den Osterbasar am 17./18. März; Interner Bezirkstag in Teunz (24. April); Zweitagesausflug nach Dresden (28./29. April); Beteiligung am Pfingstmontag-Flurumgang (21. Mai) und an der Fronleichnam-Prozession (31. Mai); Abendlob (Juni); Kreativwerkstatt: Basteln mit Beton (Juli); Bibelwanderung (15. Juli); Beteiligung am Umgang zum Bruderschaftsfest (12. August); Erntedankfest (30. September); Gestaltung des Gottesdienstes am Weltmissionssonntag mit der Gruppe "Horizont" und Verkauf von Eine-Welt-Waren (28. Oktober); Beteiligung am Volkstrauertag (18. November); Frauentragen im Advent (ab 2. Dezember); Adventsfeier (4. Dezember); Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen (18. Januar 2019). Nicht im gedruckten Jahresprogramm enthalten ist der geplante Besinnungstag am 15. März im Haus Johannisthal mit Pater Seitz zum Thema "Vom Glück der Unvollkommenheit". (ptr)

Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche trafen sich die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes zur Jahreshauptversammlung im Pfarrheim. Die beiden Vorsitzenden Heike Krafczyk und Rosemarie Winklmann führten abwechselnd durch die Tagesordnung. "Wir haben heuer keine Ehrungen angesetzt. Diese heben wir uns für nächstes Jahr auf", sagte Krafczyk und informierte, dass 2019 das Jubiläum "40 Jahre Frauenbund Teunz" mit vielen Auszeichnungen gefeiert wird.Geistlicher Beirat Pfarrer Herbert Rösl dankte dem Vorstandsteam für den gut vorbereiteten Gottesdienst und für alles was übers Jahr hinweg geleistet wird, darunter "Krimskrams", Mühen aber auch Herzensangelegenheiten. Vieles sei in aller Stille erfolgt. Doch es führe zu innerer Tiefe, "wenn wir ein Herz für Gott und den uns anvertrauten Menschen haben". Der Pfarrer verschenkte Halbedelsteine an das Vorstandsteam und die Anwesenden dankten mit Applaus für die geleistete Arbeit. Dies war dann auch nicht wenig, wie der Rückblick zeigte. Nach zwei Eintritten und zwei Austritten im Vorjahr stagniert der Mitgliederstand bei 250 Personen. "Wir haben heuer leider keine Neuaufnahmen", bedauerte Heike Krafczyk und appellierte an die Frauen, in Familie und Bekanntenkreis Werbung für einen Beitritt zu machen. Und Rosemarie Winklmann zählte die Vorzüge der Gemeinschaft auf: Bildung (Vorträge vor Ort und Seminare im Verband), Engagement (auch für Frauen weltweit) sowie Glaube und Spiritualität.Der Rückblick präsentierte ein abwechslungsreiches Frauenbund-Jahr. Töpferkurs, Kochkurs (mediterrane Küche) und der Workshop "Hausapotheke mit Kräutern" sind noch in guter Erinnerung. Gesellige Treffen wie Adventfeier, Faschingsabend, Ausflug nach Nürnberg (50 Personen) und die Fahrt zur Therme wechselten sich mit kirchlichen Terminen ab. Höhepunkte dabei waren die Maiandacht mit dem Teunzer Kinderchor, die Fußwallfahrt nach Hof, Bibelwanderung und Erntedankandacht. Die Premiere bei der Solibrot-Aktion gelang in Kooperation mit der Bäckerei Brandstätter hervorragend: 350 Euro Erlös wurden weitergeleitet. Über eine Spende freute sich auch Urlaubsvertretung Abbé Francois und beim Priesterjubiläum von Pfarrer Herbert Rösl war der Frauenbund mit einem Arbeitseinsatz "Service" stark vertreten. Der Bilderrückblick verdeutlichte, wie die Mischung aus Neuem und Bewährten die Generationen verbindet. Positives hatte auch Kassenführerin Gertraud Hummer zu berichten; vom erarbeiteten Überschuss wird noch eine Spende getätigt.Die beiden Vorsitzenden erläuterten die neue Satzung und Geschäftsordnung, nachdem alle Zweigvereine vom Diözesanverband aufgefordert wurden, diese einheitlich aufzustellen. Ziel sei eine klare Regelung der Aufgaben im Hinblick auf Zweigverein, Bezirks- und Diözesanverband. "Die Zweigvereine werden damit ein kleines Stück selbstständiger und dürfen künftig auch Spendenbescheinigungen ausstellen", informierte Heike Krafczyk. Die Anwesenden mussten sich für ein Vorstandsmodell aus vier Alternativen entscheiden, was nach kurzer Diskussion einstimmig für Modell B (bis zu vier gleichberechtigte Vorsitzende, Schriftführerin und Schatzmeisterin) erfolgte. In die erweiterte Vorstandschaft werden Beisitzer "mit ins Boot" geholt. Elementar ist die Änderung der Amtszeit auf vier Jahre (bisher zwei Jahre). Die Mustersatzung erhält deshalb den Zusatz, dass diese auf zwei Jahre verkürzt werden kann, wenn es bei den Neuwahlen Probleme gibt, Vorstandskandidaten zu finden. Die nächste Wahl steht turnusgemäß im Jubiläumsjahr 2019 an."Wir hoffen, dass wir auch weiterhin gute und gesellige Veranstaltungen haben, von denen jeder Einzelne profitiert", sagte Heike Krafczyk und stellte das Jahresprogramm 2018 vor (siehe Kasten). Wünsche und Anträge lagen nicht vor, so dass nun zur Freude vieler das kalte Buffet und der gemütliche Teil eröffnet wurden.