Vermischtes Teunz

05.02.2018

Der Fasching in der Gemeinde Teunz ist ohne den Ball der Feuerwehr Fuchsberg nicht denkbar. Auch heuer hatte die Wehr in das dekorierte Gerätehaus eingeladen. Vorsitzender Michael Baumer freute sich über viele Gäste und etliche Vereinsabordnungen. Dank galt dem Küchen- und Serviceteam für die gute Verpflegung.



Teunz-Fuchsberg. Alleinunterhalter "Fonse" sorgte für Schwung auf der Tanzfläche und auch Tanzmuffel kamen auf ihre Kosten. Denn bei drei Einlagen wurde das Zwerchfell ordentlich strapaziert! Die Gastgeber präsentierten mit der "Selbsthilfegruppe der Wochentage" (Bild) wie man gut und bequem den Alltag meistern kann. Der Auftritt von "Schneewittchen und die 7 Zwerge" punktete mit einem zierlichen "Mädchen" und gut genährten Begleitern, die mit ihren Bauchgesichtern für tosenden Applaus sorgten. Das "Kührieder Bauernballett" zeigte, dass die Nachbarwehr nicht nur eine super Kondition aufweist, sondern auch in punkto "Nachrichten aus der Gemeinde" auf dem neuesten Stand ist. Zur guten Stimmung gehörte auch ein Besuch in der Kellerbar. Bild: for