Vermischtes Teunz

15.12.2017

Ihr Augenmerk gilt nicht nur dem eigenen Garten, sondern auch öffentlichen Flächen. Knapp 40 Mitglieder hat der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Kühried für die Treue zum Verein ausgezeichnet.

Einsatz mit Stellenwert

50 Jahre dabei

-Kühried. Das Engagement seiner Mitglieder rückte der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein (GOV) Kühried bei einem Ehrenabend im Feuerwehrhaus in den Mittelpunkt. Unter den Ehrengästen hieß Vorsitzender Martin Schneeberger Bürgermeister Norbert Eckl und Stellvertreter Robert Hechtl sowie Kreisfachberaterin Heidi Schmid willkommen. Letztere halte das ganze Jahr hinweg engen Kontakt zu den Gartenbauvereinen der Region und unterstütze sie in allen Belangen, lobte Schneeberger. Ein Gruß galt auch Audi Lurbiecki, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege.Nach dem gemeinsamen Abendessen dankten Bürgermeister Eckl und Kreisverband-Sprecher Lurbiecki den verdienten Mitgliedern für ihre langjährige Mitarbeit im Verein. Vor allem hoben sie den Einsatz der Vorstandsmitglieder hervor, die mit ihrer Arbeit einen großen Beitrag zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft leisteten. Beide versicherten, sich des hohen Stellenwerts dieser Tätigkeit bewusst zu sein. Das Bemühen um ein schön gestaltetes Anwesen, schmuckvolle Gärten oder gepflegte öffentliche Anlagen trage dazu bei, ein Dorf wie Kühried lebens- und liebenswert zu machen. Bevor es an die Ehrungen ging, dankte GOV-Vorsitzender Martin Schneeberger allen Mitgliedern, vor allem aber seiner Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit.Dann aber standen die verdienten Gartenfreunde im Mittelpunkt und Martin Schneeberger durfte 21 Personen für 15-jährige Mitgliedschaft ehren. Für 25 Jahre Treue zum Verein sind Maria Meier, Monika Lehner, Johann Portner, Rosi Eckl und Rita Schneeberger ausgezeichnet worden. Eine Würdigung für 40-jährige Mitgliedschaft erfuhren Lisa Brunner, Anna Ostermeier, Franziska Weber, Elisabeth Wild, Barbara Wilhelm, Maria Hechtl und Gerlinde Brunner.Für fünf Jahrzehnte beim GOV Kühried wurden der ehemalige Vorsitzende Johann Hechtl sowie Johann Meier, Johann Hilburger und Johann Vogl ausgezeichnet.