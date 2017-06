Vermischtes Teunz

11.06.2017

70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs tauchen Militärhose, Stiefel, Besteck und ein Feldpostbrief eines gefallenen Teunzer Soldaten in Frankreich auf. Eine Delegation brachte die Sachen in die Heimat zurück. Hier werden sie in einer Ausstellung im Gemeindehaus zu sehen sein.

Teunz/Pontarlier. Gefunden wurden die Gegenstände beim Umbau eines älteren Hauses in der Ortschaft Chaux-Neuve, circa 40 Kilometer südlich der Ortschaft Pontarlier in Frankreich. Es sind traurige Zeugnisse aus dem Zweiten Weltkrieg, die nun nach über 70 Jahren in der Heimat angekommen sind.Bereits im Vorjahr wurde Bürgermeister Norbert Eckl von einer Nachricht der Gendarmerie aus Pontarlier (Frankreich) überrascht. Der Gendarm Jean-Luis Guth berichtete vom Fund persönlicher Gegenstände eines gefallenen Soldaten aus Teunz und fragte nach, ob denn Interesse an den Funden bestehe. Nach Abklärung weiterer Formalitäten, wie beispielsweise die Freigabe durch die französische Justizbehörde, machte sich eine Delegation aus Teunz erwartungsvoll auf die Reise nach Mittelfrankreich nach Pontarlier, Nähe der schweizerischen Grenze.Die Übergabe der Fundsachen erfolgte bei einer gemeinsamen Zusammenkunft in den Räumen der Gendameriekaserne in Pontarlier. Anwesend waren Kompanie-Kommandant Pruniaux (Vorgesetzter aller Gendarmen des Sektors), Brigade-Kommandant Dellasanta, Adjutant Grandgeorge sowie Gendarm Guth. Letzterer hatte den Kontakt nach Teunz hergestellt. Nach einer persönlichen Vorstellung konnten nun endlich die Fundstücke besichtigt werden. Dabei handelt es sich zum einen um einen persönlichen Feldpostbrief von Anna Eckl vom 24. Juni 1940. Die verzweifelte Mutter schrieb an ihren im Krieg befindlichen Sohn. Aufgefunden wurde auch eine Militärhose sowie ein Stiefel, Besteck und Taschentücher. Alle Gegenstände wurden übergeben. Daneben wurde auch der gesamte Polizeibericht mit Fotos und der Beschreibung des Fundes zur Verfügung gestellt.Trotz der sprachlichen Barriere entwickelten sich bald intensive Gespräche, bei denen immer wieder die Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt angesprochen wurde. Weitere Erkenntnisse und Nachforschungen ergaben, dass Alois Eckl in der Zeit zwischen 1940 bis 1942 nach Russland versetzt wurde, wo er am 5. November 1942 im Alter von nur 23 Jahren gefallen ist. Ein entsprechender Nachweis bzw. Eintrag ist am Kriegerdenkmal in Teunz (am Kirchenvorplatz) vorhanden. Enge Verwandte, die in der Region leben, konnten nicht ermittelt werden.Freundschaftlich und zum Dank verpflichtet, verabschiedete sich die Delegation in Frankreich mit sicherlich vielen bleibenden Erinnerungen. Die Fundstücke werden nach entsprechender Dokumentation und Beschriftung im Archiv des Gemeindehauses Teunz (im zweiten Obergeschoss) ausgestellt. Dort können sie dann von der interessierten Bevölkerung besichtigt werden.