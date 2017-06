Vermischtes Teunz

05.06.2017

05.06.2017

(sgs) Unter dem Motto "Lauf dich fit" startete der Bayerische Leichtathletik-Verband (BLV) sein Laufprojekt 2016/17 auch an den Schulen in der Oberpfalz - und Teunz war dabei. Ziel dieses Projekts ist es, die Schüler für ausdauerndes Laufen über 15 oder 30 Minuten fit zu machen.

Auch die Grundschule Teunz nahm diese Herausforderung an und hielt die Lauf-Challenge unter der Organisation von Sportfachberaterin Renate Raab ab. Nach intensiver Vorbereitung im Sportunterricht konnte Rektorin Christine Braun ihre Schüler und viele Eltern auf dem Teunzer Sportplatz begrüßen. In zwei Gruppen wurde um 9 Uhr der Laufwettbewerb gestartet. Auch Väter, Mütter und Lehrerin Sigrid Scharrer-Hausler unterstützten die Schüler, die Laufzeit durchzuhalten. Der Erfolg war enorm. Alle Kinder schafften es, eine Urkunde zu erlaufen, wobei mehr als zwei Drittel der Teilnehmer 30 Minuten absolvierten. Den restlichen Vormittag wurde Fußball gespielt oder an verschiedenen Spielstationen die Geschicklichkeit verbessert. Zahlreiche Eltern sorgten mit vielen Essensspenden für das leibliche Wohl, und der Elternbeirat übernahm die Bewirtung. Die Sparkasse, hatte die Laufabzeichen finanziert, das Ehepaar Tröger für die Öffnung des Sportheims gesorgt und die Musikanlage bedient. Nicht zuletzt hatten sich die Betreuer der Fußballer für diesen Vormittag Zeit genommen.