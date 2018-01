Vermischtes Teunz

Der Schwerpunkt sind Unfälle, welche die Feuerwehr Zeinried bis zur Pischdorfer Kreuzung an die Staatsstraße nach Nabburg führen. 2017 stehen sieben Verkehrsabsicherungen und technische Hilfeleistungen sowie ein Fehlalarm auf der Liste. Daniel Kiesl gibt das Amt des Vorsitzenden ab.

Jubiläum in 2019

Dankurkunde

Neuwahlen Daniel Kiesl stellte sich nicht mehr zur Wahl und so ging das Amt des Vorsitzenden mit großer Mehrheit auf Stefan Bauer über. Im Amt bestätigt wurde Stellvertreter Matthias Eckl. Neu gewählt wurde zur Schriftführerin Rebecca Kühner; die Kasse übernimmt Michael Schauer. Die Beisitzer sind Tobias Kick, Andreas Kick, Melinda Schmauß und Georg Kühner. Die Kasse prüfen auch weiterhin Melinda Meier und Erwin Meier. (tkr)

-Zeinried. Vorsitzender Daniel Kiesl freute sich über das Interesse der Mitglieder an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Zeinried. Ins Gerätehaus gekommen waren auch Ehrenvorstand Helmut Lobinger, Ehrenkommandant Georg Schottenheim, Kreisbrandinspektor Richard Fleck und Bürgermeister Norbert Eckl. Mit dem Bericht des Vorstandes und einer Diashow über das vergangene Vereinsjahr, welche die Erinnerungen wieder lebendig werden ließ, begann die Versammlung. Die Feuerwehr Zeinried stellte turnusgemäß den Maibaum auf (gespendet von Pfarrer Herbert Rösl). Aufgrund des trockenen Wetters und der Waldbrandgefahr wurde das Johannisfeuer kurzerhand ins Dorf vors Feuerwehrhaus verlegt. Der Preisschafkopf war mit 24 Tischen ein Erfolg. Daneben beteiligte sich die Feuerwehr an zahlreichen weltlichen und kirchlichen Festen.Mit einem Ausblick auf die Planungen für das 125-jährige Gründungsjubiläum im Juni 2019 sowie die Entwicklung der Mitgliederzahlen schloss Daniel Kiesl seinen Bericht. Erfreuliche Entwicklungen der Kassenstände prägten den Bericht des Kassiers Thomas Kiesl. Kommandant Lukas Zanner berichtete über die Einsätze. Insgesamt waren sieben Verkehrsabsicherungen und technische Hilfeleistungen sowie ein Fehlalarm auf der Liste. In seinem Ausblick kündigte er eine Fortsetzung der Erste-Hilfe-Ausbildung sowie den Abschluss der Truppmannausbildung an. Kreisbrandinspektor Richard Fleck betonte in seinem Grußwort, dass sieben Einsätze unter anderem im Bereich der Bundesstraße 22 für eine Ortswehr große Herausforderungen mit sich bringen. Die Ausbildung für gute Hilfe stelle somit auch einen Schwerpunkt der Aktivitäten dar. Bürgermeister Norbert Eckl schloss sich dem Dank für das Engagement an und gab einen Einblick in die Investitionen der Gemeinde in das Feuerwehrwesen.Die anschließenden Neuwahlen brachten einige Veränderungen in der Vorstandschaft mit sich (siehe Info-Kasten). Im Namen der Gemeinde Teunz überreichte Bürgermeister Norbert Eckl eine Dankurkunde an Daniel Kiesl und würdigte damit die langjährige Tätigkeit als Vorsitzender der Feuerwehr Zeinried. Der neue Vorsitzende Stefan Bauer übernahm im Anschluss die Leitung der Versammlung. Mit einem kurzen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr, das schon von den Vorbereitungen auf das Jubiläumsfest geprägt ist, beendete er die Versammlung.