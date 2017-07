Vermischtes Teunz

24.07.2017

7

0 24.07.2017

Wolkenverhangen präsentierte sich der Himmel am Morgen zum Standkonzert. Doch während des Gottesdienstes vor der Fuchsberger Jakobi-Kirche lachte wieder die Sonne vom Himmel. Beim weltlichen Fest im Vereinsstodl wurden Schmankerln auch für die Ohren serviert.

-Fuchsberg. Das Patroziniumsfest zu Ehren des Heiligen Jakobus ist in der Pfarrgemeinde Teunz, insbesondere für den Ortsteil Fuchsberg, immer ein großes Fest. Obwohl es beim Kirchenzug noch geregnet hat, wurde es dennoch ein schönes kirchliches und weltliches Fest. Vor Beginn des Gottesdienstes vor der Jakobikirche, an der auch der Jakobsweg vorbeiführt, erinnerte Pfarrer Herbert Rösl an den Heiligen Jakobus. Dieser war als erster der Apostel für seinen Glauben den Märtyrertod gestorben. Er ermunterte die Gläubigen, auch selbst Zeugnis für den christlichen Glauben abzulegen.Mit einem "Ehre sei Gott in der Höhe" eröffnete die Blaskapelle Teunz die musikalische Umrahmung. Anstelle einer Predigt verlas Pfarrer Herbert Rösl das Hirtenwort des Bischofs von Regensburg, Rudolf Vorderholzer, zum Abschlussbericht der Aufklärung der Vorfälle bei den Regensburger Domspatzen In diesem Hirtenwort entschuldigt sich der Bischof anstelle der Täter - die meisten von ihnen sind schon verstorben - und bittet die Opfer um Verzeihung. Nach dem Festgottesdienst ging es wie immer zum Kriegerdenkmal, wo von einer Abordnung der Feuerwehr eine Blumenschale niedergelegt wurde. Im Anschluss lud die Fuchsberger Wehr die zahlreichen Gäste zum musikalischen Frühschoppen mit der Blaskapelle Teunz ein. Zu bayerisch-böhmischen Musik-Schmankerln wurden Weißwürste und das süffige Fuchsberger Bier serviert.Auch am Nachmittag lachte nach einem kleinen Regenguss wieder die Sonne vom Himmel und so waren Stodl und Freigelände immer gut gefüllt. Die Feuerwehr verwöhnte ihre Gäste neben Kaffee und Kuchen mit Grillspezialitäten. Die Kinder konnten sich in der Hüpfburg oder an der Rutsche austoben, sich mit einem richtigen Feuerwehrschlauch im Zielspritzen üben oder sich beim Kinderschminken ein besonderes "Outfit" verpassen lassen.Dazu ließ das Duo Felix Ach und Andreas Hofmeister neben vielen anderen Stücken das Trompetenecho erklingen, lud melodisch in das "König-Bayerische Amtsgericht" ein und sorgte mit flotten Polkas und bayrisch-böhmischer Harmonie für gute Stimmung bis in den Abend hinein. Fuchsberger gedacht worden ist.