Vermischtes Teunz

12.06.2017

(tkr) Der Bundeswettkampf der Jugendfeuerwehren läuft. Beim Kreisentscheid in Burglengenfeld traten zwei Jugendmannschaften der Feuerwehr Teunz unter den 13 Teams aus dem Landkreis Schwandorf an. Nachdem es in der Auswertung zunächst nur für eine Teunzer Mannschaft gut aussah, war die Freude groß, als das korrigierte Ergebnis bekannt gegeben wurde: Platz eins und zwei für die Jugendfeuerwehr Teunz. Damit war die Qualifikation für den Bezirksentscheid in Floß geschafft. Bei Teunz 1 sind dabei: Michael Zimmet, Veronika Hinkel, Elena Götz, Julian Kirschenbauer, Florian Schaderer, Jonas Ambrosch, Christopher Lorenz, Simon Zitzmann und Fabian Prüfling. Bei Teunz 2 starteten Sarah Zimmet, Sophia Hammer, Theresia Hammer, Johannes Bauer, Andreas Nueber, Daniel Uschold, Leonie Ruhland, Lukas Zimmet, Paul Zitzmann und Lukas Neuber.

Beim Bezirksentscheid in Floß wurden die Plätze 4 und 23 belegt. Damit qualifizierte sich Teunz 1 für den Landesentscheid, der dieses Wochenende in Weiden ausgetragen wird. Die Teunzer sind damit erneut bei den "Besten aus Bayern" dabei.