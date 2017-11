Vermischtes Teunz

30.11.2017

3

0 30.11.2017

Große Freude herrschte zum Ende des Kirchenjahres beim Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Lambert mit der Aufnahme von neuen Ministranten. Ganz unter dem Motto "Was uns verbindet" stand der Gottesdienst zum Christkönigsfest, den der Chor "Horizont" mit wunderschönen rhythmischen Liedern gestaltete.

Das in einer Glaubensgemeinschaft "Gott" die wichtigste Verbindung ist, wurde auch deutlich in der Übergabe der Glaubensbekenntnisse an die Schüler der vierten Klasse. Während des Gottesdienstes konnten dann auch noch zwei neue Ministranten aufgenommen werden. Sehr groß war die Freude darüber, dass Simon Zitzmann und Hannah Forster die Schar der Messdiener künftig verstärken.Die Begrüßung übernahmen die Oberministranten Sophia Fertsch, Maria Prem und Lucio Lobinger sowie Pfarrer Herbert Rösl. Denn was uns verbindet ist auch "gewachsenes Vertrauen, das im Glauben wir bauen", wie es im Eingangslied besungen wurde.