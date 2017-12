Schlagkraft der Feuerwehr mit neuem Löschsystem gesteigert

Vermischtes Teunz

05.12.2017

12

0 05.12.201712

Ein erfreulicher Anlass steht für die Aktiven der Feuerwehr Teunz auf dem Programm: Bei einem Ortstermin im Feuerwehrhaus mit Bürgermeister Norbert Eckl übergibt Adolf Hammer als Vorsitzender des Vereins ein neues Löschsystem namens "Fognail" sowie einige dringend benötigte Funkwecker an Kommandant Andreas Brandstätter.

Wasser wird vernebelt

Weniger Folgeschäden

Im vergangenen Vereinsjahr waren wieder einige erfolgreiche Veranstaltungen zu verzeichnen, so dass die Anschaffungen im Wert von fast 5 000 Euro möglich wurden. Hammer betonte, dass das erwirtschaftete Geld letztlich wieder der Sicherheit von Feuerwehrleuten und der Bevölkerung zugutekommt.Das neue Löschsystem "Fognail" bedeutet übersetzt Löschnagel. Mit reinem Wasser, das durch spezielle Düsen unter hohem Druck vernebelt wird, kann die Temperatur im Brandherd gesenkt und der Brand bekämpft werden. Da der "Nagel" durch eine geschlossene Tür, eine Wandkonstruktion und ein geschlossenes Dach getrieben werden kann, muss der Brandraum nicht mehr betreten werden, was das Risiko eines Atemschutzgeräteträgers deutlich vermindert und die Schnelligkeit und Effektivität im Einsatz erhöht.Für die Brandleider bleibt das Trostpflaster, dass Schäden an der Brandstelle minimiert werden, da durch die Vernebelung der Löschwasserverbrauch sinkt und dadurch Folgeschäden vermindert werden."Es wird verhindert, dass nicht das Feuer, sondern das Löschmittel das Haus unbewohnbar macht! Wir müssen auch auf neue Materialien und Bauarten im Wohnungsbau reagieren und Löschtechnik und Löschtaktik den veränderten Gegebenheiten anpassen," so Andreas Brandstätter in seinen Dankesworten.Ebenfalls dankte er dem Feuerwehrverein für die fünf gebrauchten Funkmeldeempfänger, die gewährleisten, dass auch wirklich alle Kameraden, die sich in der aktiven Wehr und beim "First Responder" engagieren, mit funktionsfähigen Geräten ausgestattet werden können.