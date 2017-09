Vermischtes Teunz

Die Schlossbrauerei ließ zwei riesige Tanks am Firmengelände aufstellen. Darin wird allerdings nicht das Fuchsberger Bier gelagert, sondern 2000 Hektoliter Quellwasser.

-Fuchsberg. Weitsicht ist eine der Stärken der Familie Vogl, was sich in großen Investitionen in die Schlossbrauerei Fuchsberg zeigt. Aktuell waren es zwei riesige, zwölf Meter hohe Wasserspeichertanks mit einem Durchmesser von 4,30 Metern, die bei der Anlieferung für Aufsehen sorgten. Hier wird künftig das gute Quellwasser gespeichert, aus dem die Fuchsberger Biere gebraut werden. Jeder dieser Tanks fasst 1000 Hektoliter Wasser und wiegt, wenn er gefüllt ist, 108 Tonnen. Aufgrund der Länge und des Gewichts der Tanks aus Thüringen musste eine passende Route und ein Lieferzeitpunkt gefunden werden, was sich als nicht so einfach herausstellte.Die Tanks wurden mit einem riesigen Kran in Millimeterarbeit in ein vorgefertigtes Rund auf der Betondecke gesetzt und montiert. Etliche Dorfbewohner verfolgten das Szenario mit Interesse.