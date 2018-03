Freizeit Thanstein

20.03.2018

Im Jubiläumsjahr "800 Jahre Thanstein" feierte der Burgverein sein erstes Starkbierfest. Die Organisatoren meldeten "ausverkauft". Unter anderem begeisterten alte Überlieferungen rund um die Burg das Publikum.

Kein Platz mehr frei war in der Burgschänke, als Vorsitzender Tobias Fuchs die Gäste begrüßte. Zur zünftigen Unterhaltung trugen unter anderem Rita Eiber, Evi Welsch, Sebastian Braun und Wolfgang Schmidt bei, die mit Lesungen Einblicke in alte Geschichten "rund um den Juhe" gaben. Gespannt lauschten die Gäste den Erzählungen des Oberpfälzer Volkskundlers Franz Xaver Schönwerth und des gebürtigen Thansteiners Franz Reimer. So waren Überlieferungen von "Druden" oder "Moorgeistern", "Die Sage vom Schwarzweier", "Die weiße Frau", "Das Steinerne Kanapee" oder vom "Ritter Zenger" zu hören.In seiner Fastenpredigt gab "Bruder Adi" den interessierten Zuhörern Einblicke in Geschichten und Missgeschicke einiger Vereinsmitglieder im vergangenen Jahr und hatte die Lacher auf seine Seite.Mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Burgkuchl, wie beispielweise einer deftigen Schlachtschüssel, konnte für genügend "Unterlage" gesorgt werden, um den süffigen Jacobator-Doppelbock der Familienbrauerei Jacob genießen zu können.