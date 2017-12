Freizeit Thanstein

20.12.2017

Der Heimatverein "800 Jahre Thanstein" startet am 31. Dezember ins Jubiläumsjahr mit einer Silvesterfeier auf der Thansteiner "Juhe"-Burg und lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und auch von außerhalb dazu ein. Beginn ist um 20 Uhr, die neu renovierte Burgschänke und ein Beistellzeit werden beheizt sein. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt sein, denn mit Cocktailbar, Glühwein, Chili Con Carne, Würstltopf sollte für Jedermann etwas dabei sein. Zur Jahreswende um Mitternacht möchte der Jubelverein dann mit allen Anwesenden gemeinsam mit Gratissekt auf ein tolles Jubiläumsjahr 2018 (800 Jahre Thanstein) anstoßen. Es ist auch ein großes Feuerwerk geplant, das Abschießen von Raketen und Böllern wird jedoch aus Sicherheitsgründen auf einem ausgewiesenen Platz durchgeführt.

Rückmeldung zur besseren Planung sind bis 24. Dezember erwünscht, jedoch sind auch Kurzentschlossene willkommen. Anmeldungen können bei Wolfgang Schmidt 09676/1643 oder Simone Legl (simone_legl@web.de) erfolgen. Der Heimatverein um die Vorsitzenden Wolfgang Niebauer, Wolfgang Schmidt und Franz Mühlbauer, sowie die Vereinsgemeinschaft Thanstein wollen das Jubiläumsjahr 2018 gebührend feiern und so sind das ganze Jahr über 20 Veranstaltungen geplant. Das absolute Highlight ist sicherlich das Heimatfest zur "800 Jahrfeier" vom Freitag 25. Mai bis Sonntag 27. Mai. Nähere Infos zu den Veranstaltungen sind auf den Flyern zu finden, die überall in Thanstein erhältlich sind. Nach dem Auftakt mit der Silvesterfeier findet gleich am 1. Januar das Anschießen des Neujahres durch die Böllergruppe statt (16 Uhr), am 6. Januar das Neujahrskonzerkt mit "Dinnermusik", unter der Leitung von Paul Windschüttl. Beginn hier ist 16.30 Uhr im Pfarrheim in Thanstein.Die Festleitung, sowie alle Vereine würden sich freuen wenn viele Bürger die Veranstaltungen der Vereine besuchen und so gemeinsam ein tolles Jubiläumsjahr 2018 gefeiert werden kann.