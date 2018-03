Politik Thanstein

21.03.2018

10

0 21.03.201810

Niedrigere Grundsteuern sind der Freien Wählergemeinschaft schon länger ein Anliegen. Eine Forderung ist bereits erreicht. Bei der Mitgliederversammlung ist es aber der Burgturm, der für Diskussionsstoff sorgt.

Noch weiter senken

Verjüngtes Team

Neuwahlen Das neue Vorstandsgremium der FWG setzt sich zusammen aus Vorsitzendem Wolfgang Niebauer mit Stellvertreter Franz Mühlbauer, Schriftführer Manfred Legl, Kassier Johann Zwicknagl und den Beisitzern Michael Klonner, Wolfgang Schmidt, Robert Dirscherl, Martin Mühlbauer, Mathias Scherr, Christian Bauer und Matthias Niebauer. Kassenprüfer: Christina Mühlbauer und Wolfgang Ettl. (mnt)

Der Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Wolfgang Niebauer, war sehr erfreut darüber, dass sich 32 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Träxler eingefunden hatten, unter ihnen die Ehrenmitglieder Josef Walbrun, Anton Träxler und Wolfgang Ettl. Nach einem gemeinsamen Abendessen rückten die Aktivitäten der Freien Wähler in den Mittelpunkt. Neben der Kommunalpolitik gab es einen Vortragsabend über Internetkriminalität und den Umgang mit Medien, der bei der Bevölkerung gut ankam. Außerdem beteiligte sich die Gemeinschaft an einer Reihe von örtlichen Veranstaltungen.Niebauer hob in einer Vorschau die anstehende Dorferneuerung als Schwerpunkt des politischen Mitwirkens heraus. Hier könne sich die FWG als politische Führung der Ortschaft Thanstein und Hebersdorf mit einbringen. Auch für die Abschaffung der Straßenausbau-Beitragssatzung will sich die Wählergemeinschaft weiter mit einbringen, man befürworte den Antrag der Freien Wähler im Landtag.Später rückten verdiente Mitglieder in den Fokus. Gründungsmitglied Michael Dirscherl, langjähriger Gemeinderat, Vorsitzender und Kassier der Freien Wählergemeinschaft wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Diese Würde wurde auch Josef Bauer zuteil, der kurz nach der Gründung den Freien Wählern beigetreten ist und auch lange Zeit den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden einnahm. Für die FWG war er eine Periode lang im Gemeinderat. "Beide haben die Politik in der Gemeinde Thanstein geprägt", machte Vorsitzender Wolfgang Niebauer deutlich.Über die aktuelle Gemeindepolitik berichteten die Gemeinderäte Franz Mühlbauer und Wolfgang Niebauer. Unter anderem wurde über Stabilisierungshilfen informiert, die weiterhin bestehen bleiben. Außerdem sei die Forderung der FWG Thanstein zur Grundsteuersenkung um 100 Punkte erreicht worden. Als Ziel wurde eine weitere Senkung bis Ende der Legislaturperiode definiert. Themen waren auch die Trinkwasserversorgung, ein möglicher Mobilfunkstandort, die Klärschlammentsorgung, Klärbecken in Kulz und Thanstein sowie das Projekt Windkraft.Für viel Diskussionsbedarf sorgte der Sachstand zur Begehung des Burgturms. Aufgrund der Dorferneuerung hatten viele Bürger gehofft, bis zum großen Heimatfest im Mai (800 Jahre Thanstein) einen Zugang zum Burgturm zu bekommen, hier warte man aber bisher noch immer auf Pläne des Freistaats Bayern.Bei den Neuwahlen wurde Wolfgang Niebauer einstimmig im Amt bestätigt. Seine Stellvertreterin Katrin Obermeier hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt, und es benötigte ein paar Anläufe, bis mit Franz Mühlbauer ein Ersatz gefunden werden konnte. Die Mehrheit der Versammelten wünschte sich im Hinblick auf die nächste Kommunalwahl einen verjüngten Vorstand. Diesem Wunsch entsprachen dann auch einige jüngere Mitglieder.