18.09.2017

Der Neubau der Wasserversorgungsanlage Dautersdorf kommt wesentlich günstiger als zu Planungsbeginn. Themen im Gemeinderat waren auch die touristische Nutzung des Thansteiner Burgturmes und die Windkraft-Pläne. Abwarten will man noch bei der Elektromobilität.

Noch abwarten

Pläne für Windkraft

Thanstein/Dautersdorf. Über eine erfreuliche Kostenentwicklung hinsichtlich der Eigenbeteiligung beim Bau der Wasserversorgungsanlage Dautersdorf konnte Bürgermeister Walter Schauer in der jüngsten Sitzung seinen Ratskollegen berichten. Der Gemeinderat tagte im Feuerwehrhaus in Dautersdorf, begrüßt wurden zahlreiche Zuhörer und Dipl.-Ing. Winfried Legl vom ausführenden Büro Weiß.Aufgrund von Nachbesserungen bei den Fördersätzen stellt sich die aktuelle Kostensituation folgendermaßen dar: Für den Abschnitt Anschluss Dautersdorf nach Thanstein verbleibt ein Eigenanteil von 235 760 Euro, beim Abschnitt Anschluss Jedesbach, Jedesbach Ortsnetz und Anschluss Mühlbauer ist mit einem voraussichtlichen Eigenanteil von 41 640 Euro zu rechnen. Mit insgesamt 277 000 Euro, die auf die Gemeinde entfallen sind die Eigenanteile bei Gesamtkosten von 659 000 Euro wesentlich günstiger als bei Planungsbeginn. "Voraussetzung ist, dass die Kosten so eingehalten werden können", merkte Walter Schauer an und begrüßte diese für die Bürger positive Entwicklung.Dipl.-Ing. Winfried Legl gab anschließend Auskunft zur Bauausführung, den einzelnen Kostenblöcken und dem geplanten Zeitrahmen. Der Beschluss für den Bau der Zubringerleitung Thanstein-Dautersdorf, der Anschlussleitung Mühlbauer, der Verbindungsleitung Dautersdorf-Jedesbach und für die Sanierung/Erneuerung des Ortsnetzes Jedesbach war einstimmig. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde der Antrag der Firma Erwin Fischer, Baggerbetrieb aus Voitsried, zur Teichauffüllung auf dem Grundstück 1395/2 der Gemarkung Kulz genehmigt.Längerer Diskussionsbedarf war beim Punkt "Teilnahme am Förderprogramm hinsichtlich der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität" geboten. "Es herrscht noch eine sehr geringe Nachfrage, außerdem könnten sich noch höhere Fördersätze ergeben", war die einhellige Meinung im Gremium. Die Kosten für eine Ladesäule belaufen sich beim "Klassiker" auf 12 000 Euro. Dem gegenüber steht eine Förderung von 40 Prozent. Es würde demnach ein gemeindlicher Anteil von 7200 Euro bleiben. Als Folgekosten kommen 59 Euro monatlich auf die Gemeinde zu (Abrechnung, Wartung, Betrieb). Einstimmig war der Beschluss am Förderprogramm vorerst nicht teilzunehmen. Sollten andere Voraussetzungen herrschen, wird das Thema erneut im Gemeinderat aufgegriffen. Die Gemeinde Thanstein beantragt die Nutzungsänderung des Burgturms Thanstein zur touristischen Nutzung als Aussichtsturm. Beim Turm handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Objekt, der Freistaat Bayern ist Eigentümer. Durch diesen erfolgte auch eine aufwendige Restaurierung, jedoch ist ein Zugang nun nicht mehr möglich. Seitens der Gemeinde soll nun ein Treppenaufgang erstellt werden. Bürgermeister Walter Schauer erläuterte die Vielzahl der Auflagen, wie Beleuchtung, Brandschutz, Rettungsweg und viele weitere. Das Projekt wurde als vorzeitige Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung genehmigt, es gibt auch Zuschussmöglichkeiten. Die Zustimmung zur Nutzungsänderung war einstimmig."An den erneuerbaren Energien werden wir nicht vorbeikommen", meinte das Gemeindeoberhaupt hinsichtlich der Reaktionen auf die Planungen der Gemeinde zum Thema Windenergie (siehe August-Sitzung). Es wurde die Firma JUWI beauftragt, für zwei Gebiete - Nähe Dautersdorf und westlich der Ortschaft Berg - Planungen zu erstellen.Seither wurde viel Unmut und Kritik geäußert und auch Widerstand angekündigt. Bürgermeister Schauer befürwortet einen offenen und sachlich korrekt geführten Dialog, jedoch verbittet er sich "Diffamierungen und unwahre Darstellungen." Nach längerem Meinungsaustauch war sich das Gremium einig, an den Planungen festzuhalten, die Ergebnisse der Firma JUWI abzuwarten und anschließend eine Bürgerinformation durchzuführen. "Es soll keine Entscheidung über die Köpfe der Bürger hinweg erfolgen", war man sich einig. Deshalb werden die Pläne und Standorte konkret vorgestellt; der Bürgermeinung soll Rechnung getragen werden.Beim Tagesordnungspunkt "Informationen" wurde über die Räumung des Schönungsteiches in Thanstein berichtet. 741 Kubikmeter wurden gepumpt und landwirtschaftlich verwertet. Für die geplante Tagespflegeeinrichtung im Grundschulgebäude hat sich bis dato kein Investor gefunden. Ab sofort gibt es für die Jugendheime und -zimmer in Thanstein und Kulz eine Hausordnung.