Politik Thanstein

12.06.2017

12.06.2017

Die neuen Leitungen für das Jedesbacher Trinkwasser werden fast ausschließlich im Gemeindegrund verlegt. Dieses anvisierte Ziel konnte Planer Winfried Legl in der Gemeinderatssitzung bei der Vorstellung der Planung einhalten. Auch der Zeitplan steht bereits fest. Doch vorher muss noch etwas Wichtiges abgeklärt werden.

Mehrkosten

Mulde auffüllen

Ladestation noch im Juni

-Dautersdorf. (bej) "Im Herbst muss die Planung stehen." Der Thansteiner Gemeinderat diskutierte zusammen mit Winfried Legl vom Ingenieurbüro Weiß & Partner den Vorentwurf für die Verlegung der Zubringerleitung, die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes in Jedesbach und den Wasserhausanschluss für das Anwesen Mühlbauer. Die Sitzung fand im Feuerwehrhaus in Dautersdorf statt.Fast nur auf gemeindlichen Grund wurde die Trassenführung für die Wasserleitung gewählt, das war oberstes Ziel der Auftraggeber. Winfried Legl besprach die Streckenführung, dabei konnten auch Fragen geklärt werden. Der erste Schritt wird nun eine Bodenuntersuchung sein. Erst nach diesem Ergebnis können weitere Maßnahmen beschlossen werden.Winfried Legl wies auch auf die inzwischen enorme Kostensteigerung bei Baumaßnahmen hin. Über die Wintermonate werden dann Ausschreibungen erfolgen. Die Genehmigung des Vorentwurfs war einstimmig. Gleiches gilt für die Vergabe der Abbrucharbeiten beim Schützenstadel Thanstein. Betroffen ist das Mauerwerk, der Holzaufbau ist bereits komplett entfernt. Es liegt auch eine Förderzusage (60 Prozent Bezuschussung) im Rahmen der Dorferneuerung vor. Der wirtschaftlichste Bieter wird in der nächsten Sitzung bekannt gegeben.Zu beraten war der Bauantrag des Landkreises Schwandorf über die Auffüllung des Feldes mit der Flurnummer 1103 der Gemarkung Kulz. Dies ist im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße SAD 47 (Kulz Richtung B 22) vorgesehen. Die gemeindliche Zustimmung zur Einebnung der dort bestehenden Mulde war einstimmig. Die Größe der aufzufüllenden Fläche beträgt 12 730 Quadratmeter. Es sollen etwa 7 640 Kubikmeter Erdreich eingebaut werden. Seit der Inbetriebnahme vor etwa 35 Jahren wurden die Schönungsteiche der Kläranlagen Kulz und Thanstein nicht entleert.Nun ist geplant, alle vier Jahre einen Teich zu räumen. Zur Entsorgung des Nass-Schlammes vom Schönungsteich eins der Kläranlage Thanstein wurde die Firma Wedel aus Ansbach beauftragt. Der Umfang der Maßnahme beträgt rund 1000 Kubikmeter, die Kosten liegen bei 30 100 Euro brutto. Die beauftragte Firma bietet einen "Full-Service" an und zwar von der Untersuchung des Schlamms bis zur Ausbringung durch die Landwirte.Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde dem Ankauf eines Aufbaustreuers für den Winterdienst der Gemeinde Thanstein zugestimmt. Das wirtschaftlichste Angebot wurde von der Firma Beutlhauser eingereicht. Es handelt sich um einen Gemeiner Schneckenautomat, Yeti Trax 2000 W. Der Kaufpreis liegt bei 22 610 Euro. Die Reparatur des alten, in die Jahre gekommenen Streuers sei nicht mehr rentabel, wurde betont. Beim Tagesordnungspunkt "Informationen" berichtete Bürgermeister Walter Schauer von der erteilten Genehmigung zur Erstellung von Mehrgenerationenplätzen im Rahmen des "Leader-Projekts" in der Gemeinde.Außerdem werden E-Bike-Ladestationen eingerichtet. Die Anlieferung erfolgt noch im Juni. Und noch eine Information gab es: Im Bereich Kulz werden demnächst Geschwindigkeitskontrollen angesetzt.