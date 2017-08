Politik Thanstein

Bezüglich der Mehrgenerationenplätze "Xund & Fit in Thanstein" liegt die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. Bürgermeister Walter Schauer nannte in der öffentlichen Sitzung die Geräte, die zur Lieferung und Montage ausgeschrieben worden waren.

Kulz: Brückenanlage, Rücken-/Hüfttrainer-Doppelstation und Kletteranlage; Dautersdorf: Kletteranlage; Thanstein: ebenerdiges Trampolin und Federbalancierbalken. Einstimmig erteilte das Gremium der Firma Westfalia den Auftrag (32 550 Euro brutto). Überplanmäßige Ausgabemittel wurden genehmigt, heuer soll die Maßnahme noch abgeschlossen werden. Auf die Gemeindekasse fallen bei diesem Projekt 16 138 Euro, der Restbetrag wird durch LeaderMittel bezuschusst.Als weiterer Punkt stand die Begehbarkeit und Nutzung des Burgturmes auf der Tagesordnung. Grundsätzlich stellte Bürgermeister Schauer heraus, dass weitere Maßnahmen am Turm im Zug der bereits vorgenommenen Sanierung möglich gewesen wären. Nach deren Abschluss müssen sich nun die anfallenden Baukosten über die Laufzeit des Pachtvertrages amortisieren. Deshalb kann auch von Seiten des Freistaates nicht auf eine Pacht verzichtet werden. Es wurde erreicht, dass der Freistaat bereit ist, anfallende Kosten für die Zugangstreppe bis zu 20 000 Euro zu übernehmen.Nach der Diskussion mehrerer Varianten zur Finanzierung wurde sich auf folgende Vorgehensweise geeinigt: Der Mietzins beträgt 200 Euro abzüglich zehn Prozent Steigerung nach jeweils zehn Jahren bei einer Pachtdauer von 30 Jahren. Die Förderung beträgt 39 000 Euro (60 Prozent) bei Baukosten in Höhe von 65 000 Euro. Die verbleibenden Kosten liegen dann bei 32 620 Euro und führen für die Gemeindekasse zu einer Einsparung in Höhe von 4 665 Euro gegenüber anderen Varianten.Bürgermeister Schauer betonte, dass der geforderte Konsolidierungskurs dadurch nicht verlassen wird. Die Abstimmung erfolgte einstimmig. "Dieses Wahrzeichen von Thanstein, ein markanter Aussichtspunkt, braucht diese Maßnahme", brach er abschließend noch einmal die Lanze für das Projekt, das bis zum nächsten Burgfest abgeschlossen sein soll.