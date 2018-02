61 Starter treten in 18 Wettkampfklassen an

18.02.2018

Zur Ehrung der Vereinsmeister trafen sich kürzlich die Schützen des Vorderlader- und Pistolenclubs (VPC). Die besten Teilnehmer mit den Waffen Luftgewehr, Luftpistole, Kleinkalibergewehr, Vorderlader, Zimmerstutzen, Sportpistole und Revolver erhielten Ehrennadeln und wurden mit Urkunden ausgezeichnet.

In 18 Wettkampfklassen kämpften 61 Starter im Alter von 12 bis 88 Jahren um Ringe und Titel. Nach der Änderung der Wettkampfklassen in der Sportordnung des Deutschen Schützenbundes gab es einige neue Vereinsmeister, die nicht damit rechneten auf dem Siegerpodest zu stehen. Ihren Titel bei den Damen konnte Luftgewehrschützin Magdalena Schmidt mit 383 von 400 möglichen Ringen verteidigen. Die meisten Titel sicherte sich Schützenmeister Ludwig Dirscherl in mehreren Disziplinen.Eine Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft berechtigt beim nächsthöheren Wettbewerb, der Gaumeisterschaft, teilzunehmen. Sie wird mit den Luftdruckwaffen am Freitag und Samstag, 16./17. März in Thanstein und Gaisthal ausgetragen. Schießleiterin Sieglinde Dirscherl und Spartenleiterin Nicole Schmidt nahmen die Siegerehrung vor. Schützenmeister Ludwig Dirscherl wünschte den Sportschützen sportlichen Erfolg bei den weiteren Meisterschaften und dankte den verantwortlichen Spartenleitern für die Durchführung des Wettkampfes.Luftgewehr:Damen1: 1. Magdalena Schmidt 383 Ringe; 2. Melanie Blaschke 382; 3. Julia Dirscherl 378.Herren2: 1. Stefan Legl 326.Damen2: 1. Nicole Schmidt 354.Herren3: 1. Siegfried Schmidt 367; 2. Günter Hirsch 365.Damen3: 1. Michaela Zisler 367.Herren4: 1. Ludwig Dirscherl 328.Damen4: 1. Elisabeth Legl 367; 2. Sieglinde Dirscherl 343.Schüler1: 1. Andreas Reitinger 126; 2. Stefan Böhm 95; 3. Wolfgang Flierl 87.Jugend m: 1. Josef Reitinger 261.Jugend w: 1. Alicia Zisler 320.Junioren m: 1. Nico Zisler 331.LG Auflage:Senioren1: 1. Günter Hirsch 310,4; 2. Walter Schauer 264,5.Seniorinnen1: 1. Michaela Zisler 296,0; 2. Monika Reimer 294,6.Senioren2: 1. Ludwig Dirscherl 306,8; 2. Manfred Legl 268,9.Seniorinnen2: 1. Sieglinde Dirscherl 282,4.Senioren4: 1. Engelbert Lautenschlager 295,5; 2. Manfred Muck 280,5.Senioren5: 1. Günther Blaschke 275,8.Luftpistole:Herren1: 1. Maximilian Schmidt 320.Damen1: 1. Patricia Legl 297.Herren2: 1. Wolfgang Braun 331.Herren3: 1. Johann Ruhland 342; 2. Wolfgang Schmidt 309.Damen3: 1. Inka Karger 306.Herren4: 1. Ludwig Dirscherl 328.Junioren m: 1. Lukas Böckl 339; 2. Lukas Ring 293.LP Auflage:Senioren1: 1. Günter Hirsch 292,0.Seniorinnen1: 1. Inka Karger 244,1.Senioren2: 1. Ludwig Dirscherl 273,4; 2. Manfred Legl 255,4.Senioren4: 1. Michael Dirscherl 289,4.Zimmerstutzen:Herren2: 1. Helmut Meixensberger 226.Zimmerstutzen Auflage:Senioren2: 1. Ludwig Dirscherl 254.Senioren4: 1. Engelbert Lautenschlager 251.KK Sportpistole .22:Junioren m: 1. Lukas Böckl 422.KK SP .22 Auflage:Senioren2: 1. Ludwig Dirscherl 219.Pistole 9mm:Herren4: 1. Engelbert Lautenschlager 199.GK Revolver .357:Junioren m: 1. Lukas Böckl 275.Herren2: 1. Stefan Legl 286.Herren4: 1. Ludwig Dirscherl 301.KK Auflage ZF 50m:Senioren2: 1. Ludwig Dirscherl 287.Senioren4: 1. Engelbert Lautenschlager 269.KK Auflage ZF 100m:Senioren2: 1. Ludwig Dirscherl 293.Senioren4: 1. Engelbert Lautenschlager 286.Kleinkalibergewehr liegend:Herren3: 1. Günter Hirsch 280; 2. Siegfried Schmidt 278.Herren4: 1. Ludwig Dirscherl 269.Perkussionspistole, -revolver, -gewehr:1. Ludwig Dirscherl 125.