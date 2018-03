Vermischtes Thanstein

20.03.2018

24

0 20.03.201824

Eine positive Bilanz zieht Vorsitzender Josef Reitinger bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes. Zuversichtlich stimmt auch der Blick auf die Gemeindepolitik.

In seinem Bericht nannte Reitinger die Teilnahme an Delegiertentagungen sowie Regional- und Ortsvorsitzenden-Konferenzen des Kreisverbandes. Bei Festen, Schafkopfrennen und politischen Veranstaltungen zeigte der Ortsverband Flagge. Auf gute Resonanz stieß die Betriebsbesichtigung bei der Firma Herrmann in Krähhof. Zum Neujahrsempfang mit Staatsministerin Emilia Müller als Ehrengast, hatten sich mehrere Mitglieder samt Partnern eingefunden. Aktiv beteiligt sich der Ortsverband an den Treffen zur Dorferneuerung. Als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl wurden einstimmig Josef Reitinger und Martin Winter gewählt. Als Stellvertreter fungieren Walter Schauer und Ludwig Dirscherl.Landtagsabgeordneter Alexander Flierl ging auf die wichtigen CSU-Themen im Koalitionsvertrag ein. Er sei froh, dass keine Jamaikakoalition entstanden ist. Der Fokus liege nun auf der Landespolitik mit dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder. Flierl gab sich zuversichtlich, dass bei den Landtagswahlen am 14. Oktober ein gutes Ergebnis eingefahren wird. Wohnungsmarktförderung, Digitalisierung, Familien- und Sozialpolitik waren weitere Themen. Bürgermeister Walter Schauer bedankte sich beim CSU-Landtagsabgeordneten für die stetige Unterstützung in gemeindlichen Belangen. Sein Dank galt den Behörden und Ämtern für die positive Zusammenarbeit.Als kommunaler Mandatsträger informierte Schauer über die aktuelle Gemeindepolitik und lobte die Zusammenarbeit im Gemeinderat. Er freute sich, dass der fünfte Gemeindehaushalt ohne Kreditaufnahme verabschiedet werden konnte und gab einen umfassenden Jahresrückblick. Die Oberbauverstärkung der Gemeindestraße Kulz-Dautersdorf und Kulz-Zengeröd wurde erfolgreich fertiggestellt. Für die Dorferneuerung Thanstein/Hebersdorf wird am 12. April die Anordnungsurkunde übergeben.Neben den Entwicklungen in der Bundespolitik war die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein aktuelles Diskussionsthema. Eine nachhaltige und umfassende Lösung sei von der Staatsregierung erarbeitet und soll rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten, informierte MdL Flierl. Einzelfälle würden geprüft, um bayernweit eine gerechte Regelung festzulegen. Wer die Abschaffung der Ausbaubeiträge fordere, müsse aber auch Finanzierungsalternativen bieten. Ein vollständiger Ausgleich dieser Geldquelle müsse ausführlich mit Spitzenverbänden und Ministern besprochen werden. Es sei wichtig, dass Politik verlässlich und vertrauenswürdig bleibe.Weitere Diskussionsthemen in der Versammlung waren die Afrikanische Schweinepest, der Tierschutz und die geplante Windkraftanlage südlich von Thanstein.