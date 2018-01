Vermischtes Thanstein

Im ersten Anlauf findet sich bei der Feuerwehr Kulz kein Personal für die Führungsämter - und das, obwohl die Jahreshauptversammlung mit 72 Mitgliedern sehr gut besucht ist. Wenn die auf 24. Februar vertagten Wahlen kein Ergebnis bringen, droht die Auflösung des Vereins. Eigentlich läuft alles gut: Die aktive Wehr erwartet im April ein neues Einsatzfahrzeug und verfügt über eine starke Jugendgruppe.

Neues Fahrzeug

Wahlvorgang abgebrochen

-Kulz. Die Feuerwehr Kulz präsentierte sich bei der Jahreshauptversammlung im "Krämerhof" als gut funktionierende Gemeinschaft mit engagierten Mitgliedern. Überwältigend war auch die Präsenz der Jugend, was Bürgermeister Walter Schauer freute. "Das zeugt von Interesse", war er sich sicher und erinnerte an das 25-jährige Gründungsjubiläum der Jugendfeuerwehr, welches 2017 zusammen mit der Landjugend gefeiert werden konnte.Für 900 Euro wurden Anschaffungen seitens der Gemeinde für die Kulzer Wehr getätigt. Der Bürgermeister bescheinigte einen sehr guten Ausbildungsstand, wies auf den zu erstellenden Feuerwehrbedarfsplan hin und berichtete von den insgesamt 70 Jugendlichen, die sich in der Gemeinde bei der Feuerwehr engagieren. Der Liefertermin des neuen Einsatzfahrzeuges (TSF) ist Ende April, die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 90 000 Euro (davon beträgt die Förderung 26 500 Euro). Die Feuerwehr beteiligt sich mit 10 000 Euro, den Rest übernimmt die Gemeinde. "Die Dorfgemeinschaft hat beim Fest großen Zusammenhalt bewiesen", blickte Vorsitzender Thomas Krämer zurück. Sein besonderer Dank galt Festleiter Max Weingärtner, der viel Applaus erhielt.Insgesamt 62 Termine ließ Krämer Revue passieren, vom Patenbitten, der Steckerlfisch-Aktion, dem Besuch zahlreicher Feste und schließlich das traditionelle Birkerlfest. Auch die Sunset-Party ist inzwischen ein fester Bestandteil im Kulzer Terminkalender. An der Fahrradorientierungsfahrt Dieterskirchen beteiligten sich die Mitglieder, am Bürgerschießen in Thanstein und schließlich wurden viele Geburtstagsjubilare besucht. Auch die kirchlichen Termine wurden wieder in würdiger Form begleitet. "Ihr seid die Stützen des Vereins, dafür gebührt euch Dank und Anerkennung", rückte Thomas Krämer die langjährigen Mitglieder in den Fokus. Zusammen mit Bürgermeister Walter Schauer nahm er die Ehrungen vor (siehe Kasten). Schließlich wurde ein Vorschlag zur Satzungsänderung vorgebracht. Die Amtsdauer der Vorstandschaft kann sich von sechs auf vier Jahre verringern. Dazu folgt noch ein Beschluss.Bei den sich anschließenden Neuwahlen wurden verschiedene Vorschläge für das Amt des ersten Vorsitzenden und dessen Stellvertreters gemacht. Thomas Krämer und Jan Powalla, die bisher diese Ämter innehatten, werden nicht mehr antreten. Da sich niemand bereit erklärte, wurde der Wahlvorgang abgebrochen. Der nächste Termin für die Neuwahlen ist der 24. Februar um 20 Uhr im "Krämerhof". Sollte dieser wiederum ohne Ergebnis bleiben, dann droht die Vereinsauflösung.