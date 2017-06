Vermischtes Thanstein

07.06.2017

07.06.2017

Über eine Million Euro nimmt die Gemeinde Thanstein heuer für eigene Investitionen in die Hand. Gut die Hälfte davon fließt in die Sanierung der Gemeindestraße Kulz-Dautersdorf. Ein weiteres Vorhaben stellt Recyclinghof und Bauhof für die Zukunft neu auf.

40 000 Euro Eigenanteil

Stabil mit Steinskelett

(frd) Einen Pressetermin nutzte Bürgermeister Walter Schauer, um über beide Projekte zu informieren. Daran nahmen auch Planer Bernhard Preischl (Büro Brandl & Preischl, Cham) und Georg Bauer, Bau- und Betriebsleiter der Firma Fischer (Rötz-Voitsried) teil. Zunächst rückte die Errichtung eines Recyclinghofs in Thanstein ins Blickfeld. Hier soll künftig eine geordnete und kontrollierte Anlieferung der Wertstoffe möglich sein. Zusätzlich sind für den Bauhof dringend benötigte Abstellmöglichkeiten für Geräte und Ausrüstung vorgesehen.Derzeit sind die Wertstoffcontainer auf einer unbefestigten Fläche neben dem Feuerwehrhaus abgestellt, künftig ist die Fläche des Recyclinghofes eingezäunt, Durchfahrtsstraße und Abstellflächen sollen befestigt werden. Den Auftrag hat die Firma Erwin Fischer (Rötz-Voitsried) für eine Summe von 97 000 Euro erhalten, vom Landkreis erhält die Gemeinde 57 000 Euro Zuschüsse. Für die nötigen Asphaltierungsarbeiten zeichnet der Betrieb Georg Huber (Rötz) als Subunternehmer verantwortlich.Die Wertstoffcontainer werden künftig auf einer etwa 480 Quadratmeter großen Betonfläche stehen, die 420 Quadratmeter große Zufahrt wird asphaltiert. Die Behälter für Grüngut und Glas werden außerhalb der umzäunten Fläche platziert, damit eine ständige Anlieferung möglich ist. Mit der Baumaßnahme ist bereits begonnen worden, die Fertigstellung ist für Ende Juli geplant.Beim zweiten Projekt handelt es sich um die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) von Kulz nach Dautersdorf. Auf einer Länge von 1865 Metern erhält sie eine bituminöse Oberbauverstärkung mit teilweisem Vollausbau in der bisherigen Breite von 4,50 Meter. Planung und Bauleitung obliegt ebenfalls dem Büro Brandl & Preischl.Der schlechte Zustand der Straße wird seit Jahren beklagt. Unter anderem durchziehen tiefe Risse die Asphaltdecke, wegen Vertiefungen im Fahrspurenbereich ist die Oberflächenentwässerung nicht mehr gewährleistet. Im Bereich des Kulzer Moos machen Setzungen in der Fahrbahn auf einer Länge von 150 Metern einen Vollausbau erforderlich. Wie Walter Schauer und Bernhard Preischl betonten, ist bei der Planung ein besonderes Augenmerk auf das Naturschutzgebiet Prackendorfer und Kulzer Moos gelegt worden. Frühzeitig habe die Gemeinde Landschaftsarchitekt Andreas Thammer aus Winklarn beauftragt. Gemeinsam mit den Fachstellen der Bezirksregierung und des Landratsamts Schwandorf sei eine umweltschonende Vorgehensweisen für die Bauausführung erarbeitet worden. In den Wasserhaushalt des Moores werde nicht eingegriffen.Der Auftrag für die Bauausführung ist ebenfalls an den Betrieb Erwin Fischer für eine Summe von 543 200 Euro vergeben worden. Die Asphaltierungsarbeiten werden von der Firma Georg Huber im Auftrag des Unternehmens Fischer übernommen. Die Planung sieht vor, dass die Fahrbahn eine neue zweilagige Asphaltschicht mit einer Gesamtstärke von 18 Zentimetern erhält. Außerdem werden Bankette und Entwässerungsgräben neu hergestellt. Im Bereich Kulzer Moos wird auf einer Länge von 150 Metern der gesamte Straßendamm abgetragen, der Untergrund wird mit einer Art Skelett aus großen Steinen stabilisiert und anschließend der Straßendamm wieder in mehreren Schichten, verstärkt mit Geo-Gitter, neu aufgesetzt.Für die Baumaßnahme werden Erdarbeiten von etwa 3000 Kubikmeter und Asphaltarbeiten mit einem Umfang von 4400 Tonnen erforderlich. Die Fertigstellung ist bis Mitte August geplant.