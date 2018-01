Vermischtes Thanstein

01.01.2018

16

0 01.01.201816

Der Heimatverein hatte zum Auftakt in das Jubiläumsjahr 2018 (800 Jahre Thanstein) zu einer Silvesterfeier auf die "Juhe"-Burg geladen und konnte sich dabei über zahlreiche Besucher freuen. Weit über 100 Leute aus nah und fern waren gekommen und die Burgschänke war folglich gleich zu Beginn gut gefüllt. Aber auch Nachzügler und Outdoor-Fans kamen auf ihre Kosten, denn auf dem Burgplatz waren Bar und Öfen aufgebaut.

Passend zum Wetter gab es außerdem Chili con Carne und einen Würstltopf. Auch in der Bar blieben vom Caipirinha, Cuba Libre bis hin zum Glühwein keine Wünsche offen. Ein Highlight waren die eigens für die 800-Jahrfeier gestalteten Klopfer, die als Werbeträger für das Jubiläumsjahr 2018 dienen sollen. Kurz vor Mitternacht folgte die Begrüßung durch Mitorganisator Wolfgang Schmidt, der besonders Bürgermeisters Walter Schauer begrüßte. "Bei dieser tollen Teilnahme, sieht man, dass der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft passt. Da kann einem gelungenen Jubiläumsjahr nichts mehr im Weg stehen", so der Bürgermeister in einem Gespräch.Wolfgang Schmidt gab noch ein paar Hinweise zum weiteren Ablauf und bedankte sich bei allen Helfern und Organisatoren. Kurz vor 24 Uhr füllte sich der Burgplatz und der Heimatverein spendierte allen Besuchern ein Glas Sekt bevor sich alle zu Fuß auf in Richtung Burgstraße begaben um von dort das Feuerwerk zu genießen. Mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wurde dieses abgefeuert und als absolutes Highlight konnte das Organisationsteam mit einer riesigen Leuchtreklame mit der Aufschrift "800 Jahre" die Besucher überraschen. Diese war am Burgturm befestigt und somit für jedermann sichtbar. Nach dem Spektakel fanden sich nach und nach wieder alle Besucher am Burggelände ein und feierten noch gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden hinein.Neben der Silvesterfeier hat der Heimatverein um die Vorsitzenden Wolfgang Niebauer, Wolfgang Schmidt und Franz Mühlbauer, sowie die Vereinsgemeinschaft Thanstein das ganze Jahr 2018 über eine Vielzahl an Veranstaltungen bezüglich des 800-jährigen Bestehens geplant. Das Highlight hierbei ist sicherlich das Heimatfest zur "800 Jahr"-Feier vom 25. bis 27. Mai. Nähere Infos zu den Veranstaltungen sind auf den Flyern zu finden, die in der Gemeinde ausliegen.Die nächste Veranstaltung findet mit einem Neujahrskonzert mit "Dinnermusik" am 6. Januar statt. Dieses beginnt unter der Leitung von Paul Windschüttl um 16.30 Uhr im Pfarrheim in Thanstein.