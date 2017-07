Vermischtes Thanstein

18.07.2017

Bereits im 45. Jahr ging am vergangenen Samstag und Sonntag das traditionelle Burgfest der Landjugend und der Feuerwehr Thanstein-Berg auf der Thansteiner Burganlage, dem "Juhe", über die Bühne.

Am Samstagabend konnten sich die Besucher auf eine heiße Rocknacht mit "Pick Up" aus dem Bayerwald, Niederbayern's Rock Coverband, freuen. Mit energiegeladener Live Performance, einer atemberaubender Feuer- und Lichtshow, einem glasklaren Sound sowie kompromissloser und ehrlicher Rockmusik heizten sie den zahlreichen Gästen ein. Diese Musikleidenschaft war zu spüren, als die ersten Riffs der Band durch die Boxentürme erschallten. Für das leibliche Wohl mit Grillspezialitäten oder einem Juhe-Burger war bestens gesorgt.Zum Frühschoppen am Sonntag sorgten die Stimmungsmusikanten "SMS" aus dem Raum Schorndorf mit zünftiger bayerischer Musik für beste musikalische Unterhaltung. Neben einem Weißwurstfrühstück wurden mittags auch kulinarische Spezialitäten aus der Burgkuchl angeboten. Auch die "Kleinen" kamen mit Kinderschminken und vorbereiteten Schwertern und Schildern aus Holz voll auf ihre Kosten.Auf der Burganlage herrschte bis in die Abendstunden mit einer hohen Besucherzahl reges Treiben. Die KLJB und die FFW können wieder auf ein erfolgreiches Burgfest zurückblicken und freuen sich schon auf das Burgfest im Jubiläumsjahr 2018.