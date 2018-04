Vermischtes Thanstein

08.04.2018

11

0 08.04.201811

Soldaten der Patenkompanie Pfreimd sind in Thanstein gerngesehene Gäste: Zur 800-Jahr-Feier ist eine Waffenschau geplant. Aber auch die Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft schätzen den Zusammenhalt. Und sie wissen, wie man die Lücken im Verein füllt.

In Abrufbereitschaft

Keine Nachwuchssorgen

Neuwahl und Termine Vorstand



Vorsitzender Ulrich Knoch; Stellvertreter Karl-Heinz Trägler; Reservistensprecher Erhard Ferstl; Schriftführer Wolfgang Schwab; Kassier Anton Grassl; Schießwart Ludwig Dirscherl, Stellvertreterin Simone Legl. Reservistenbetreuer sind Anton Höcherl, Bernhard Schmidt, Michael Fuchs, Werner Schwendner.



Kanonier: Stefan Legl, Stellvertreter: Günter Sulzmaier. Als Beisitzer fungieren Johann Blaschke, Peter Windschüttl, Wolfgang Niebauer und als Kassenprüfer Franz Mühlbauer und Armin Stibich.



Termine 2018



14. April BSB Kreisversammlung in Nittenau; 16. April SRK-Schießen im Schützenheim; 28. April BSB-Bezirksversammlung Nabburg; 20./21. Juli US-Handwaffenschießen in Grafenwöhr; 4. August SRK Schlauchboot-Wettkampf; 12. September Simulator-Schießen in Oberviechtach. (dl)

Die Mitglieder der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK) Thanstein trafen sich zur Jahreshauptversammlung im Wintergarten Café. Nach drei Jahren Amtszeit wurde Vorsitzender Ulrich Knoch wieder gewählt. Die Kameradschaft zählt zu den aktivsten im Kreisverband und ist auf 118 Mitglieder angewachsen.Bürgermeister Walter Schauer lobte den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft anlässlich der 800-Jahr-Feier. Er hob das gute Verhältnis zur Pateneinheit hervor und bedankte sich für die hervorragende Ausrichtung eines "Patenschaftstages" in Pfreimd. Bei Veranstaltungen wie Volkstrauertag, Feldweihnacht, Weihnachtsfeier und Kriegsgräbersammlung waren Soldaten in der Gemeinde gerngesehene Gäste. Aber auch seitens der SRK wird diese Patenschaft mit viel Leben erfüllt. Stellvertretender Kreisvorsitzender Hans Schießl dankte den Mitgliedern für ihr aktives Engagement. Oberstabsfeldwebel Christian Jagode von der dritten Kompanie des Gebirgspanzerbataillon 8 übermittelte die Grüße von Kompaniechef Matthias Voß. Teile des Personals seien bis Mitte des Jahres in Abrufbereitschaft für einen Auslandseinsatz. Beim Heimatfest (25. bis 27. Mai) werden die Soldaten mit einer Waffenschau in Thanstein präsent sein.Schriftführer Wolfgang Schwab berichtete, dass der Mitgliederstand seit 2010 kontinuierlich von 93 auf 118 Mitglieder erhöht wurde. Darunter sind 9 Frauen und 6 aktive Soldaten. Die SRK Thanstein stellt damit für andere Kameradschaften erneut unter Beweis, dass eine intensive Mitgliederwerbung und mehrere Aktivitäten langfristig den Vereinsbestand sichern können.Reservistensprecher Erhard Ferstl hob die erfolgreichen Handwaffenschützen Peter Ungetüm und Patricia Legl beim Besuchertag heraus. Und er lobte die umfangreiche Stationsausbildung. Schießwart Ludwig Dirscherl informierte von der 1995 gegründeten Schießsportgruppe, die mit 27 Mitgliedern mehrere Erfolge verzeichnen konnte (Bericht folgt). Vorsitzender Ulrich Knoch berichtete von Festteilnahmen in Kulz, Haag und Winklarn. Abordnungen waren unter anderem beim Sommerbiwak des Panzerbataillons 104 und beim Pfarrfest vertreten. Gut besucht war das Sommerfest der SRK. Ein würdiges Gedenken fand mit der Patenkompanie am Volkstrauertag statt. Christbaumversteigerungen und die Feldweihnachtsfeier bildeten den Abschluss des Reservistenjahres. Reibungslos verlief die Wahl des neuen Vorstandsgremiums (Info-Element).