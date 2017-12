Verschärfungen bei Düngegesetz

Vermischtes Thanstein

04.12.2017

17

0 04.12.201717

Dass die Informationsabende des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) und des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) gut besucht sind, hat Tradition. Doch beim Termin in Kulz haben sich die Landwirte im Bereich der Düngeverordnung mehr Informationen erhofft.

Gefahren vorbeugen

Neue Novelle

-Kulz. Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) hatte zur Gebietsversammlung nach Kulz eingeladen. Der Krämerhofsaal war wieder gut gefüllt, wobei auffiel, dass sich viele junge Leute Zeit genommen hatten. Die bäuerliche Landwirtschaft, so Kreisobmann Josef Irlbacher, sei froh darüber, dass sie in ihrer Arbeit sowohl vom BBV als auch vom AELF immer gut informiert, unterstützt und bei Bedarf auch beraten werde, zumal auch unbewusst gemachte Fehler gleich größere finanzielle Auswirkungen haben können.Damit möglichst wenig Fehler gemacht werden, informierte zunächst Leitender Landwirtschaftsdirektor Reinhold Witt in Auszügen über das geltende Düngegesetz, das die Basis für die Düngeverordnung bildet. Zweck dieses Gesetzes, so Witt sei es, die Ernährung von Nutzpflanzen sicherzustellen, die Fruchtbarkeit des Bodens, insbesondere den standort- und nutzungstypischen Humusgehalt zu erhalten und nachhaltig zu verbessern. Weiterhin gelte es, durch dieses Gesetz Gefahren für Mensch und Tier, aber auch für den Naturhaushalt vorzubeugen und abzuwenden, die durch die Anwendung nicht geeigneter Düngemittel entstehen können.Da die Vorgaben der Europäischen Union (EU) zu Erfüllung der Naturrichtlinie in diesem Bereich nicht erreicht worden sind, wird es im Bereich der Düngeverordnung einige Veränderungen geben. So wird von einigen Betrieben organischer Dünger als Ballast angesehen, der entsorgt werden muss und es fehlen Aufzeichnungen und Pläne für ordnungsgemäße Düngung in vielen Bereichen, hier müsse "nachgesteuert" werden um die angestrebten Vorgaben zu erreichen. Es sei "Düngung mit Augenmaß" unter Berücksichtigung der Rentabilität, aber auch der Schonung des Bodens und der Umwelt erforderlich.Deshalb müsse sich der Landwirt selbst die Fragen stellen, wie er seinen organischen Dünger maßvoll und sinnvoll einsetzt und verteilt, ob er genügend Lagerraum dafür habe oder vielleicht auch, an wen er den organischen Dünger, der zu viel sei, abgeben könne. Witt erinnerte dabei and die "Sperrfristen", zeigte noch einmal die Abstandsregelungen zur Düngung an Gewässern, insbesondere bei Hanglagen auf und machte deutlich, dass keine Ausbringung von Düngung erlaubt sei, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder mit Schnee bedeckt sei und erinnerte an die Einarbeitung innerhalb von vier Stunden.Die weiteren Ausführungen des Referenten galten den Themen Investitionsförderung, Ausfüllen der Mehrfachanträge, wobei ihm klar war, dass der Landwirt nicht immer alles wissen und auf dem neusten Stand der Vorgaben sein könne. Hier sollte er aber wissen, wo er sich informieren und beraten lassen könne.Den weiteren Vortragspart bestritt der Fachberater im BBV, Dieter Lippert, der erläuterte, warum eine neue Novelle zur Düngeverordnung erforderlich sei.In erster Linie sind dafür Vertragsverletzungen und Klagen bei der EU-Kommission verantwortlich, aber auch die Nichteinhaltung der Wasserrahmenrichtlinien erfordern Verschärfungen. Aber auch seitens des Bundesumweltministeriums und einiger Länderbehörden werden Verschärfungen der Vorgaben für die Düngeverordnung gefordert.Die weiteren Ausführungen von Dieter Lippert galt der drohenden Gefahr der "Afrikanischen Schweinepest" (ASP), wobei hier Prävention das Gebot der Stunde sei. Die Risiken der Einschleppung müssten minimiert, die Biosicherheitsmaßnahmen konsequent angewendet werden, was besonders den Auslauf und die Stroheinstreu betreffe. Zu all diesen Themen biete der BBV Informationsmaterial und bei Bedarf individuelle Beratung an.