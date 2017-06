Vermischtes Thanstein

14.06.2017

3

0 14.06.2017

Die Dorferneuerung in Thanstein biegt auf die Zielgerade ein - zumindest auf dem Papier. Die Planer konnten dabei nicht über mangelnde Beteiligung klagen. Bürgermeister Walter Schauer verbindet mit der Gestaltung noch eine Hoffnung, die über die Optik hinausgeht.

Stockbahn erwünscht

Auch für Unternehmer

Ich hoffe, dass durch dieses Projekt die Gemeinde Thanstein weiterhin eine positive Entwicklung nimmt und wir auch so einem Bevölkerungsrückgang entgegenwirken können. Bürgermeister Walter Schauer

Rund 30 Bürger hatten sich im Gasthaus Träxler zum inzwischen neunten Themenabend der Dorferneuerung Thanstein-Hebersdorf eingefunden, dem vorerst letzten in dieser Reihe. Landschaftsarchitekt Gottfried Blank fasste die bisherigen Ergebnisse zusammen. Parkmöglichkeiten, die Verbesserung der Zufahrt zum Turm, die Sanierung des Torbogens mit Absturzsicherung, eine Verbesserung der Beleuchtung, die Sanierung der Natursteinmauern und die gestalterische Aufwertung der Straßenräume hatten die Bürger bislang im Visier.Die Varianten unterscheiden sich hauptsächlich in der Straßenführung. Eine Möglichkeit ist es, die Straße rund um die Burg so zu belassen, wie sie momentan ist. Die Alternative: eine gerade Durchfahrt von der Burgstraße her kommend. Letztere könne durch den Abbau der dort befindlichen Mauer eine wesentlich breitere Zufahrtsmöglichkeit zur Burg bieten, auch ein Gehweg käme dann in Frage, informierte Blank und verwies auf die Engstelle mit einer nur 3,50 Meter breiten Fahrbahn. Allerdings komme die Änderung nur in Betracht, wenn die betroffenen Grundstückseigentümer Flächen abtreten. Hier stehe noch keine Entscheidung fest.Auf jeden Fall soll laut Blank der Steig zur Kirche repariert, mit einem Geländer gesichert und beleuchtet werden. Zwei Möglichkeiten biete auch die Gestaltung des Burgvorplatzes, wo Informationstafeln aufgestellt werden und Parkplätze entstehen sollen. Bänke oder Granitquader könnten dort Sitzmöglichkeiten bieten. Auch über das Pflaster wurde bereits diskutiert. Die ausgearbeiteten Varianten werden zusammen mit neuen Anregungen in die Planung einfließen.Zu den weiteren Punkten gehören Sitzmöglichkeiten am Feuerlöschteich und die Umgestaltung des Fußwegs von der Eibensteinstraße bis nach Hebersdorf. Die "Dresch-Schupfer" in Hebersdorf soll weiterhin als Treffpunkt dienen, eine Sitzgelegenheit und eine Feuerstelle sind dort geplant. Wünschenswert fänden viele Bürger eine Stockbahn, die im Sommer und Winter genutzt werden könnte. Anstelle des ungünstigen Standorts an der Skihütte fand nun der Platz zwischen Feuerwehrhaus und Schützenheim in der Versammlung großen Zuspruch. Die Fläche liege ohnehin auf Gemeindegrund.Das Umfeld von Schule, Fußballplatz und der Spielplatz bieten nach Ansicht der Bürger weitere Ansatzpunkte. Bürgermeister Walter Schauer verwies darauf, erst die weitere Entwicklung rund um das Schulgebäude abzuwarten, beim Kinderspielplatz gebe es durchaus Sanierungspotenzial. Martin Stahr vom Amt für Ländliche Entwicklung ließ die bisherige Dorferneuerung noch einmal Revue passieren und erklärte, dass nun bis September das Architekturbüro Blank den Dorferneuerungsplan mit allen bisher erzielten Ergebnissen ausarbeiten wird. Im Oktober soll der Dorferneuerungsplan in Thanstein vorgestellt werden. Dann könne voraussichtlich im ersten Quartal 2018 das Verfahren eingeleitet werden. Ab diesem Zeitpunkt könnten auch Fördermittel für private Maßnahmen beantragt werden.Bis zu 30 Prozent (höchstens 30 000 Euro pro Anwesen) gibt es laut Stahr für die dorfgerechte Gestaltung von Vorbereichs- und Hofräumen, für dorfgerechte Um-, An- und Ausbaumaßnahmen sowie die entsprechende Erhaltung, Umnutzung und Gestaltung von Wohn-, Wirtschafts- und Nebengebäuden einschließlich Entsorgung und Entsiegelung sowie Ersatz- und Neubauten. Als Beispiele nannte er Vorgärten, Dachdeckungen, die Fassadengestaltung, eine energetische Sanierung, den Umbau zu zeitgemäßen Wohnungen, aber auch die Erneuerung von Zäunen, Türen und Geländern oder die Restaurierung historischer Böden.Mit bis zu 60 Prozent (höchstens 60 000 Euro) werden kulturhistorisch oder denkmalpflegerisch wertvolle Gebäude gefördert. Generell könne bei besonderen Ausgaben für energiesparende Maßnahmen der Förderbetrag um bis zu 10 000 Euro erhöht werden, informierte Stahr.Neu sei eine besondere Förderung für Kleinstunternehmen. Darunter versteht man eigenständige Unternehmen mit weniger als zehn Vollzeit-Mitarbeitern, die einen Jahresumsatz von zwei Millionen Euro nicht überschreiten. Außerdem müssen die Unternehmer eine regionale Bindung zur Gemeinde vorweisen und ihr Tätigkeitsbereich soll im Umkreis von 50 Kilometern liegen. Langlebige Wirtschaftsgüter, der Erwerb einer Betriebsstätte oder Architekten- und Ingenieurleistungen könnten mit bis zu 35 Prozent (maximal 200 000 Euro) bezuschusst werden.Und noch einen Vorteil rückte der Projektleiter ins Blickfeld: Die Bürger können pro Anwesen fünf Stunden Beratung durch einen Architekten kostenlos in Anspruch nehmen. Bürgermeister Schauer ermutigte die Teilnehmer, dieses Angebot auch zu nutzen. "Ich hoffe, dass durch dieses Projekt die Gemeinde Thanstein weiterhin eine positive Entwicklung nimmt und wir auch so einem Bevölkerungsrückgang entgegenwirken können", merkte er an.