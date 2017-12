Vermischtes Thanstein

Seinen 90. Geburtstag feierte am 29. November Walter Schmidt aus Thanstein, der in Oberviechtach im Pflegeheim lebt. Zu den ersten Gratulanten zählten am Mittwoch die Pflegeleitung, Bürgermeister Heinz Weigl und Pfarrerin Ruth Schlinke, die dem rüstigen Jubilar die Glückwünsche von Stadt und Kirchengemeinde übermittelten.

Nachmittags eröffneten den Reigen der Gratulanten seine 11 Kinder mit ihren Familien. 8 Geschwister, 34 Enkelkinder und 11 Urenkel gehören zum Verwandtschaftskreis des Jubilars. Vereinsabordnungen des Gartenbau- und Ortsverschönerungsvereins, der Soldaten- und Reservistenkameradschaft (SRK), der Feuerwehr Thanstein-Berg und des Vorderlader- und Pistolenclubs (VPC) schlossen sich mit Präsenten und Wünschen an. Mit musikalischen Klängen überraschte die Blaskapelle Sankt Nikolaus aus Heinrichskirchen das Geburtstagskind, die dem Mitglied mit einem umfangreichen Ständchen aufwartete. Später gab der Jubilar noch Kostproben von seinem Können mit der Mundharmonika. Mit seinem Freund Günther Blaschke, der ebenfalls in Schlesien geboren ist, sang der Jubilar das Riesengebirgslied.Sehr engagiert hat sich Schmidt im gemeindlichen Vereinsleben von Thanstein. Bei der Feuerwehr, der SRK und dem VPC ist er Ehrenmitglied, bei letzterem Verein war er 20 Jahre im Vorstand vertreten. Über 25 Jahre war er außerdem Schriftführer bei der Feuerwehr Thanstein-Berg.