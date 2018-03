Freizeit Theisseil

18.03.2018

Wilchenreuth. Zum ersten Mal seit Bestehen der Seelsorgeeinheit Neustadt, Störnstein, Wilchenreuth hatte Stadtpfarrer Josef Häring die Helfer aus Störnstein und Wilchenreuth zu einen Dank-Essen eingeladen. Viele Freiwillige, die unentgeltlich in den Pfarreien mithelfen, trafen sich in der Gaststätte Sommer.

Im Namen des Caritas-Verbands der Diözese Regensburg ehrte der Geistliche fünf Angehörige der Kirchengemeinde St. Ulrich für die Haussammlungen. In Edeldorf ist Hildegard Bodensteiner seit 10 Jahren aktiv. Seit 2004 sammelt Leni Kett in Theisseil. Für die Ortschaften Aich, Roschau, Fichtlmühle, Görnitz, Harlesberg und Wiedenhof hatte sich Josef Bauer aus Görnitz 26 Jahre engagiert. Annelie Lindner aus Bergnetsreuth sammelte seit 1991 außerdem noch in Fehrsdorf, Welsenhof und Wilkershof. Ebenfalls seit 1991 ist Elisabeth Hör in Wilchenreuth unterwegs. Insgesamt haben die Geehrten nahezu 20 000 Euro für gute Zwecke gesammelt.Dafür gab es Dank- und Anerkennungsurkunden sowie für mindestens 25 Jahre Caritas-Ehrenzeichen in Silber. Den verhinderten Leni Kett und Josef Bauer reicht der Pfarrer die Ehrungen nach.