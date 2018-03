Politik Theisseil

21.03.2018

21.03.2018

Nichts weniger als einen "Systemwechsel des Denkmodells" fordert Karl Meier. Ihn hat die Kreisgruppe der Freien Wähler (FW) im Landkreis und der Stadt Weiden zu ihrem Direktkandidaten für die Landtagswahl 2018 gewählt.

Letzau. Meier, Kreisrat und wiedergewählter Vorsitzender der Kreisgruppe, sprach bei der Stimmkreisversammlung im "Grünen Baum" von der Notwendigkeit eines grundsätzlichen Umdenkens auf allen Ebenen der Politik zugunsten der Bürger und der regionalen Wertschöpfung. Damit gefährde man zwar ganze Wirtschaftsmodelle, doch wenn man davor Angst habe, kämen andere, die die Demokratie auf längere Sicht hinwegfegten, sagte er.Meier steht nun als Stellvertreterin die FW-Kreisvorsitzende Gabriela Bäumler zur Seite. Das Amt des Kassiers der Kreisgruppe übernimmt Christoph Franzek, neuer Schriftführer ist Karl Lorenz. Beisitzern sind Albert Gollwitzer, Hans Wittmann, Johann Confal und Josef Schwab. Die Kasse prüfen Matthias Grundler und Thomas Riedl.Die Direkt- und Listenkandidaten wurden einstimmig gewählt. Neben Meier als Direktkandidaten für den Landtag schicken die Freien Wähler den 36-jährigen IT-Systemelektroniker Tobias Groß aus Edeldorf als Listenkandidaten ins Rennen. Als Direktkandidatin für den Bezirkstag wurde die Kreisvorsitzende Gabriela Bäumler nominiert, auf der Liste steht an ihrer Seite der Letzauer Gemeinderat Oswald Lingl.Meier bezeichnete die Freien Wähler als "Erfolgsgeschichte". Viel habe man in den vergangenen Jahren erreicht - von der Abschaffung der Studiengebühren über die Rückkehr zum G 9 bis zur voraussichtlichen Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. Gleichzeitig nähmen die Probleme in der Region jedoch zu. Vielen Gemeinden fehle der Spielraum für notwendige Investitionen, der Jugend fehlten qualifizierte Arbeitsplätze, das Leben an sich werde immer teurer durch steigende Kosten für Energie, kommunale Abgaben oder Mieten.Daher die Forderung nach einem "Systemwechsel des Denkmodells", wie Meier es ausdrückte. Denn die bisherigen Teilerfolge seien nur Flickwerk, veränderten aber nichts am Gesamtgefüge: "Das System stimmt nicht mehr."Dabei geht es Meier zufolge durchaus anders. Er nannte verschiedene Beispiele: Telearbeitsplätze ("die Technik haben wir doch längst"), eine andere Form der Verwertung von Biomüll, einfache Planungen in Bürgerhand. Meier wörtlich: "Wir sind das Land der Dichter, Denker und Tüftler." Nur durch ein grundsätzliches Umdenken könne man die Jugend in der Region halten.