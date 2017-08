Vermischtes Theisseil

16.08.2017

Die Anordnung, in Theisseil und umliegenden Ortschaften Wasser der Muglhofer Gruppe abzukochen, besteht vorerst weiter. "Heute sind die Ergebnisse der letzten Proben eingetroffen. Es wurden leider noch an zwei Stellen E.-Coli-Bakterien gefunden", teilt Landratsamts-Sprecherin Claudia Prößl mit. Die Bakterien seien zwar nur noch in geringer Menge - "viel weniger als letzte Woche" - nachgewiesen. Die Abkoch-Anordnung könne jedoch noch nicht aufgehoben werden. Nun rückt eine Spezialreinigungsfirma an. Dann werden neue Proben entnommen. Die Ergebnisse erwartet Prößl für Freitag - "so dass frühestens dann über die Aufhebung der Abkochanordnung entschieden wird".

Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Muglhof und Kirchenthumbach "gibt es nicht", stellt die Sprecherin klar. Vergangenen Freitag waren in einigen Ortsteilen von Kirchenthumbach ebenfalls Keime gefunden worden. Die Bürger sollen auch dort Wasser abkochen. Der Hochbehälter ist inzwischen gereinigt. Neue Proben sind ebenfalls bis Freitag ausgewertet. Betroffen sind folgende Ortsteile: Asbach, Görglas, Sommerau, Ernstfeld, Treinreuth, Haselmühle, Metzenhof, Metzenmühle, Zinnschacht sowie Range 301 und 205.