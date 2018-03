Vermischtes Theisseil

Hans Wittmann bleibt Vorsitzender der Freien Wähler. Neu im Vorstand ist Tobias Groß: Ihn wählen die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung zum Stellvertreter.

Letzau. "Wir müssen heute schon den Blick auf die nächste Kommunalwahl 2020 richten. Ich bitte, neue Mitglieder zu werben", sagte Vorsitzender Hans Wittmann. In ihrem Grußwort lobte Kreisvorsitzende Gabriela Bäumler die Ortsgruppe, die sich immer einbringe und auch hilfsbereit mitarbeite, zuletzt bei der Bundestagswahl. Nun hofft sie auch bei den bevorstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen im Oktober auf Unterstützung.Die Nominierung der Kandidaten der Freien Wähler findet am Montag, 19. März, im "Grünen Baum" statt. Sechs Bewerber sollen aufgestellt werden. Bäumler erinnerte auch an die Unterschriftensammlung für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die die Freien Wählern ins Leben gerufen hatten. "Wir haben gute Ideen, wir stehen mit beiden Beinen im Leben, und wir wissen, wo dem Volk der Schuh drückt", sagte sie.Die Mitgliederzahl ist leicht rückläufig, derzeit sind es 32 und ein Ehrenmitglied mit Heinrich Lindner. Im Amt bleibt Kassier Oswald Lingl. Neue Mitglieder verstärken die Beisitzer. Es sind Ingrid Manger, Kathrin Bodensteiner, Lothar Meißner und Manuel Bock. Revisoren sind Elisabeth Gollwitzer und Ernst Zielbauer. Delegierte zum Landesverband wurden Oswald Lingl und Hans Wittmann. Zum Bezirksverband geht neben Wittmann auch Tobias Groß, zum Kreisverband sind Wittmann und Gerhard Frank abgeordnet. Die Versammlung bot auch Gelegenheit für einen Blick auf das vergangene Jahr: Eine Abordnung fuhr immer zu den Kreisverbandssitzungen, Die Ortsgruppe arbeitete beim Wahlkampfauftakt zur Bundestagswahl mit, und gesellig trafen sich die Mitglieder am Aschermittwoch zum Fischessen, auf dem Grillfest in Wilchenreuth und bei der gemeinsamen Doostwanderung.