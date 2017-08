Vermischtes Theisseil

11.08.2017

164

0 11.08.2017164

Nach dem Fund von Coli-Bakterien im Leitungswasser in allen Ortsteilen von Theisseil sowie Matzlesrieth, Muglhof, Mitter- und Unterhöll sind nun erstmals Proben unbelastet.

Die Verantwortlichen des Wasserversorgungs-Zweckverbands Muglhofer Gruppe nahmen die Wasserproben aus der gereinigten Kammer des Muglhofer Hochbehälters, aus einer Zuleitung und in Bechtsrieth. Am Donnerstag spülten sie außerdem die Rohrleitungen. Nun wird noch die zweite Kammer des Muglhofer Behälters gesäubert.Am Freitag testeten die Verantwortlichen zudem das Wasser in einem Privathaushalt in Matzlesrieth, im sauberen Hochbehälter und in einer Zuleitung. Die Ergebnisse erwartet Bürgermeisterin Marianne Rauh am Montag. „Dann nehmen wir nochmal Proben und wenn die in Ordnung sind, können wir vermutlich am Mittwoch Entwarnung geben.“Bis dahin gilt die Anordnung, das Wasser abzukochen. Die Ursache für die Bakterien ist nicht geklärt, sagt Rauh. „Wenn das Wasser am Mittwoch ok ist, werden wir den Grund auch nicht rausfinden. Tauchen erneut Bakterien auf, müssen wir weiter suchen.“